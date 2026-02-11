呼籲在野黨讓行政院版軍購條例付委 賴清德提2原因：合憲、專業

總統賴清德（中）今天（11日）上午偕同三軍將領舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，呼籲在野黨讓行政院版本《國防特別條例》付委審查。（圖／鄒保祥攝）

賴政府提出預算規模達1.25兆元的《國防特別條例》，卻在立法院遭藍白10度封殺。總統賴清德今天（11日）上午偕同三軍將領親上火線主持記者會，呼籲籲在野黨一定要讓行政院提出的版本順利付委審查，賴提出2點原因，包括這樣才能合乎《憲法》，以及如果沒有行政院版本就缺少國防部的專業評估。

賴清德今天上午舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，會後有媒體提問，民眾黨團提出4千億軍購條例版本，也有消息傳出國民黨將提自己版本，是否呼籲在野黨連同行政院版本付委審議？

對此，賴清德回應說，民眾黨團4千億特別條例已經付委，而據媒體報導，國民黨也要提自己版本，但這尚未得到國民黨證實。他呼籲在野黨一定要讓行政院提出的版本能順利付委，審查。

賴清德接續說明2個原因，第一，符合憲政要求。根據《憲法》，行政院屬於政府，監督權屬於立法院，一定要有行政院的版本才能合憲；第二，國防特別預算是非常專業的事情，如果沒有行政院版本，就缺少國防部的專業所規劃出來符合我國建軍需求的各項武器購買，這對整個建軍是相當不利的。

賴清德表示，他還是要苦口婆心地呼籲，行政院版本一定要如期付委、如期審查，在野黨就發揮監督的專業，可以提修正動議，這樣對國家來講才是最好的

話鋒一轉，賴清德說，他注意到，這屆立法委員有許多是直接從議會上來的，不過，地方議會運作跟中央、立法院、行政院的運作是不一樣的。他當過地方首長，了解到地方的工作事項跟中央憲政體制的運作不同，因為有一個憲政架構在。

賴清德指出，特別呼籲在野黨，在立法院行使職權時，一定要了解跟地方議會是不一樣的，必須要遵守憲政運作，這樣整個政策的推動才有辦法順利。



對台軍購上川習會談判桌變籌碼？賴清德：固然中國阻擋、目前軍購沒有改變

