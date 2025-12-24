呼籲放過張文父母！律師見下跪不捨「剛死一個兒子」 曝媽這舉動很正常

記者趙浩雲／台北報導

張文父母步出解剖室後，首次發聲鞠躬還下跪，替張文向社會大眾道歉。（圖／記者莊淇鈞攝影）

台北市19日晚間發生震驚社會的隨機殺人事件。27歲男子張文在北車、中山商圈闖入人群揮刀行兇，最終跑上百貨公司6樓墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷，成為重大治安慘劇。昨（23）日張文父母現身公開下跪致歉，引發社會高度關注與爭議。對此，「巴毛律師」陳宇安在社群平台發文表示不解，直言「不知道為什麼大家要去追殺張文的父母」。

陳宇安指出，張文已27歲，是具備完全行為能力的成年人，且離家已兩年多，與家中甚少聯絡，父母根本無從掌握其生活狀況與行為內容。對於外界質疑張母仍匯款給兒子一事，她也直言，「有沒有聯絡，跟有沒有給錢是兩回事」，即便親子關係緊張，母親仍可能因不捨而提供金錢支援。

她強調，這樣的行為本質上只是「匯錢給一個離家生活的兒子」，並非外界所指的「資助犯罪」，父母並不知道兒子是否涉及任何不法計畫，更不該事後被貼上共犯或縱容的標籤。

談及張文父母出面下跪致歉的畫面，陳宇安也提到，這讓她想起多年前一名台灣留學生在日本犯下殺人案，當時其父親身為知名日本料理店老闆，也曾出面為已成年的兒子哭著道歉。她指出，這些父母往往同樣承受巨大衝擊，「他們可能也不知道發生了什麼事情，不知道兒子為什麼會變成這樣」，甚至媒體掌握的資訊都可能比家屬還多。

陳宇安最後感嘆，這些父母除了面對孩子犯錯的事實，往往也同時承受失去孩子、家庭破碎的痛苦，卻仍必須為成年、離家的子女行為公開致歉，「別再追殺他們了吧！」

