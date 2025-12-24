呼籲放過張文父母！律師見下跪不捨「剛死一個兒子」 曝媽這舉動很正常
記者趙浩雲／台北報導
台北市19日晚間發生震驚社會的隨機殺人事件。27歲男子張文在北車、中山商圈闖入人群揮刀行兇，最終跑上百貨公司6樓墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷，成為重大治安慘劇。昨（23）日張文父母現身公開下跪致歉，引發社會高度關注與爭議。對此，「巴毛律師」陳宇安在社群平台發文表示不解，直言「不知道為什麼大家要去追殺張文的父母」。
陳宇安指出，張文已27歲，是具備完全行為能力的成年人，且離家已兩年多，與家中甚少聯絡，父母根本無從掌握其生活狀況與行為內容。對於外界質疑張母仍匯款給兒子一事，她也直言，「有沒有聯絡，跟有沒有給錢是兩回事」，即便親子關係緊張，母親仍可能因不捨而提供金錢支援。
她強調，這樣的行為本質上只是「匯錢給一個離家生活的兒子」，並非外界所指的「資助犯罪」，父母並不知道兒子是否涉及任何不法計畫，更不該事後被貼上共犯或縱容的標籤。
談及張文父母出面下跪致歉的畫面，陳宇安也提到，這讓她想起多年前一名台灣留學生在日本犯下殺人案，當時其父親身為知名日本料理店老闆，也曾出面為已成年的兒子哭著道歉。她指出，這些父母往往同樣承受巨大衝擊，「他們可能也不知道發生了什麼事情，不知道兒子為什麼會變成這樣」，甚至媒體掌握的資訊都可能比家屬還多。
陳宇安最後感嘆，這些父母除了面對孩子犯錯的事實，往往也同時承受失去孩子、家庭破碎的痛苦，卻仍必須為成年、離家的子女行為公開致歉，「別再追殺他們了吧！」
更多三立新聞網報導
夏宇禾認了酒後亂性！遭直擊「濕吻富二代人夫」 聲明全文曝兩人關係
吳品潔被禾浩辰求婚成功！前男友毛弟發聲「是很好的女孩」 大方獻祝福
禾浩辰下跪套牢吳品潔！首發聲「家因此完整」懷孕了？經紀人回應曝
王ADEN年底失業！宜蘭市「確定取消跨年演出」 聲明全文曝光了
其他人也在看
「獲25次嘉獎」張文曾正向熱情 9年後為何成魔？專家：放棄自我卻無人支持
北捷張文無差別攻擊案震驚全台！兩性親子關係專家吳娟瑜分析，張家的家庭教育功能薄弱，導致張文在外遭遇挫敗時，沒有回頭尋求家庭支持，她呼籲父母及手足應互相關心家人，提供信任、引導、支持與理解，讓孩子找到家中地位與自我價值。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 103
兒阻張文行凶遇害！ 余媽媽籲「不要苛責他的父母」
台北市19日發生隨機殺人釀4死11傷，在北捷M7通道阻攔張文行凶的57歲民眾余家昶遭當場殺害，余媽媽今天受訪表示，事情是張文做的，跟他的爸爸、媽媽沒有甚麼關係，懇求社會大眾不要再去指責他的父母，也祝福他的父母親放下，平安過日子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 55
獨養3個兒子不喊苦！張柏芝5大育兒觀念：單親家庭的愛也不會減少
香港知名女演員張柏芝，於2011年結束與謝霆鋒婚姻，現年45歲的她膝下育有3子，一路走來風風雨雨，也不見她向外人道苦，即使感情路上顛簸崎行，孩子的教育則不容外人置喙，獨闢自己一條道路。《優活健康網》特摘此篇分享張柏芝的「5大育兒觀」，育兒有辛苦也有甘甜。優活健康網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
阿公阿嬤的話到底要不要聽？心理師教1招化解「家庭三角關係」衝突
你是否也有這種經驗？孩子犯錯時，父母正要糾正或管教，卻被長輩出面打斷，讓人進退兩難。大心診所臨床心理師王家齊於《把天聊死，不如把愛聊活》一書中，以「關係賽局」為核心，涵蓋常見衝突情境縮影，包括家務、金錢、教養到有毒關係，逐一拆解僵局，並提出實用的「活局對話」法，帶領讀者一步步開啟合作對話，從對立轉為雙贏。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 14
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆大量解僱
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 18
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 142
張文手機通聯0紀錄！名下2組門號都欠費 只靠網路跟1人聯絡
北市日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文疑畏罪墜樓身亡，警方事後起獲相關刀械、煙霧彈和煤油彈等做案工作工具，卻始終沒找到張文的手機，僅從張文平板電腦的雲端硬碟發現犯罪計畫，經查，張文名下有2組手機門號，其中遠傳電信門號因欠費被停話，中華電信部分雖有欠費但仍可使用，不過張文已近1年沒有電話通聯記錄，完全斷絕用手機對外聯絡。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
張文錢從哪來？警曝金主：這人兩年資助82萬
[NOWnews今日新聞]台北車站、中山商圈於19日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文犯案後墜樓身亡，整起事件共造成4死11傷。外界關注張文長期無業，卻能租屋、購買大量犯案器具，其資金究竟從何...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 200
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 74
中國CPB》28名台灣球員參賽 有陳傑憲的哥哥、沒有曹錦輝
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月進行立春聯賽，近期參賽4隊公布球員名單，先前傳出曹錦輝有機會赴中國發展，如今確定名單沒有他。CPB各隊的前中職球員，包括上海正大龍內野手林益全、外野手巴奇達魯．妮卡兒，廈門海豚投手張喜凱、林詠翔、李嘉祥，福州海峽捕手郭峻偉、內野手黃勇傳，另外，統一獅隊長陳傑憲的哥哥自由時報 ・ 9 小時前 ・ 2
張文對比3年前判若兩人？領4萬當保全「黑料」被掀
社會中心／李汶臻報導27歲男子張文12月19日晚間於北捷台北車站、中山商圈，犯下震撼社會的隨機砍人案。警方查出，張文策劃犯案的時間長達1年8個月，但至今犯案動機依然成謎。而除犯案所需資金來源成為警方追查重點外，如今張文犯案前1年多、擔任社區大樓保全期間的黑歷史也全被掀出；他被爆多次與住戶及同事爆發激烈口角，不僅曾在大廳咆哮，甚至還出言恐嚇同事，遭提告鬧上法院，魔性似乎早顯露。民視 ・ 6 小時前 ・ 27
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 9
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 395
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 59
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光
說走就走！台灣人最愛國旅縣市 第一名曝光EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 12
趁藍營虛弱攻城掠地？吳靜怡：柯文哲選「這縣市」恐成政壇震撼彈
即時中心／高睿鴻報導在野黨近期爭議滿天飛，政治評論員吳靜怡今（24）天接連點出，藍白兩黨不顧台灣過半數民意，四度封殺1.25兆國防特別條例；另，又以總統賴清德破壞憲政平衡為由，高喊「彈劾」；以及，深陷弊案的前民眾黨主席柯文哲，近期又頻頻發聲搏版面，引人注目。吳靜怡更點出，柯最近還透露想到南部經營，雖然許多人猜測可能是台南，但她卻直言說：「柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！」。民視 ・ 5 小時前 ・ 188
王ADEN校園舞台臭臉蹲地遭砲轟 台北跨年演出確定被除名
【緯來新聞網】新生代歌手王ADEN近日校園演出時，因為女學生即興上台舞動讓他覺得被干擾表演，他當場原緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 81
新北國中割頸案讓《少事法》變保護加害人！律師揭庭外現狀 一堆阿志頭嘻皮笑臉無悔意
[Newtalk新聞] 2023年12月發生的新北市國中生校園割頸命案，二審昨(23日)宣判，行兇的「乾哥」郭姓少年被依殺人罪判12年徒刑、教唆殺人的「乾妹」林姓少女被判11年徒刑，全案仍可上訴。聽聞此一判決結果，讓死者楊姓國中生的父親完全無法接受，激動淚訴實在判太輕。律師陳宇安坦言，法律對加害者的保護跟包容，讓她不禁思考「到底現在犯錯的是誰啊？」 死者楊姓國中生的父親先前請求法官將郭男、林女判到有期徒刑上限30年，昨當庭聽到判決結果，庭外崩潰痛哭，對量刑結果難以接受。控訴《少年事件處理法》高度保障加害者隱私，凶手相關資料全數隱匿，但在民事程序中，自己一家人的個資卻被完整揭露給對方。 由於郭姓少年犯案後毫無悔意，甚至曾在警局恐嚇證人稱「等我出去你就知道」；楊父指出，若依《少年事件處理法》規定，服刑超過1/3即可申請假釋，代表郭姓少年被判12年，最快約4年後便有機會出獄，他直言，這會讓他長期活在恐懼中，當場淚崩「凶手出來我可能是第一個被殺的」。 陳宇安透過巴毛律師混酥團粉專發文提到，看完新北未成年割喉案的判決已經不知道說什麼，少事法當然立意良善，「但針對毫無悔意的屁孩還有什麼保護的必要嗎新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 52