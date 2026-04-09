呼籲朝野支持軍購預算 嚴德發：拖越久戰力間隙越大
立法院外交國防委員會朝野立委今（9日）將協商軍購特別條例，曾任國防部長的退輔會主委嚴德發受訪時示警，和平就是要靠戰力以及自我防衛的決心，時間若拖得越久，戰力的間隙就越大。
今年度國防預算及軍購特別條例均尚未通過，嚴德發今赴外交國防委員會備詢前受訪指出，現在大家都共同的心聲就是希望和平，而最大的威脅就是中國；不管是軍演，還是海上、空中的機艦擾台，人民心中都會感到反感與不安。
嚴德發表示，如何確保和平？就是要靠實力；而實力就是要靠戰力、人才以及自我防衛的決心。我方不跟中共做軍備競爭，因為對方的規模是我方11倍以上，但起碼要維護基本安全。
嚴德發呼籲，朝野支持國防部軍購預算，因為這些預算經過審慎規劃與評估；建軍規劃是從作戰需求出發，而三軍需求也需要時間建置。為了確保和平，必須迅速建立實力，希望大家能支持國防部推動的軍購案，「時間不等人，我們拖得越久，戰力的間隙就拉得越大。」
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