呼籲朝野自助人助！賴清德請託：新會期將國防、總預算當「最最最優先法案」

總統賴清德喊話朝野「自助人助」，籲新會期將國防特別預算、中央政府總預算當作是「最最最優先的法案」。（圖／鄒保祥攝）

立院藍白十度封殺行政院版國防特別預算交付委員會審查，總統賴清德今天（11日）二度親上火線舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，喊話藍白儘速審查通過軍購預算。賴清德提起俗話「自助人助」，希望朝野能夠在新的會期將國防特別預算、中央政府總預算審議，當作是「最最最優先的法案」。

總統賴清德今天上午舉行「守護民主台灣國防特別預算」記者會，再次向國人說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，並於會後開放媒體提問。外媒關心，日本首相高市早苗勝選，表示日本民眾對於增加國防的強烈支持，但台灣內部國會對於增加軍費沒有共識，面對這樣的區域形勢，是否擔心台灣成為第一島鏈的安全破口？

賴清德回應，為了向國際社會展現台灣守護國家、維護區域和平穩定的決心，從前總統蔡英文時代逐年增加國防預算，在今年也提出了《國防特別預算條例》，就是要強化國防力量，也強化防衛的韌性，才有辦法保護國家安全，維護民主自由的生活體制，同時也能進一步維護區域和平穩定。

賴清德表示，從美國最近國家安全戰略報告可以清楚看得出來，美國強調是「集體防禦、責任分攤」，也就是說就印太區域和平穩定而言，除了美國協助以外，印太國家通通都要分擔責任，因此他剛剛致詞特別提到，日本今年國防預算高達1.8兆台幣，韓國今年國防預算高達1.4兆台幣，總共才8000多億，台灣的國防特別預算1.25兆分8年編列，攤開來看1年才1500、1600億而已，但這個是展現台灣的決心。

賴清德認為，高市早苗之所以贏得日本廣大民眾支持，也是因為除了強化日本國力，讓日本強大富裕以外，也展現日本將共同攜手友盟維護區域和平穩定的決心，「台灣也應該要這樣做」。

賴清德強調，今天記者會希望國人能夠支持國軍，支持國防預算，並在下一個會期儘速審議通過，讓國際社會持續關注台海和平穩定；有一句俗話「自助人助」，今天如果台灣對於國家安全不自己建立的話，怎麼能夠希望國際社會對台海和平穩定支持？希望朝野能夠在新的會期將國防特別預算、中央政府總預算審議，當作是「最最最優先的法案」。



