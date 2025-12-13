呼籲柯文哲「別濫用曼德拉」！張景森以「最老戰友」視角給建議：找賴清德懇談、擔任「關鍵少數」...喊話：不要忘了2014年從政的初心！

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見1年，今年9月交保後，近日於個人平台推出「土城時講」，宣稱要像南非總統曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela）一樣，「不願讓仇恨永遠囚禁我」。對此，前行政院政務委員張景森今（13日）直言，柯文哲最該做的，真的不是改演「曼德拉」，「而是先把自己活成一個可預期、可負責、可對話的正常政治人物」。

針對柯文哲喊話要當「曼德拉」，張景森今日於臉書發文直呼，「得了吧，什麼曼德拉！」他表示，身為柯文哲的最老戰友，至今也沒有對其放棄期待的朋友，「看到了他的獄中反省：未來想要做曼德拉」。

張景森點出，曼德拉被關27年，「柯文哲才關1年，精神狀態就昇華到這種程度，實在令人哭笑不得！這裡不得不給他一些吐糟和諍言！」張景森直指，柯文哲最該做的，真的不是改演「曼德拉」，而是先把自己活成一個可預期、可負責、可對話的正常政治人物。

張景森表示，曼德拉的核心不是「受害敘事」或「英雄光環」，而是三件事，「承擔、節制、與和解的能力」。張景森喊話柯文哲，要做歷史人物，得先有歷史人物的重量，「在權力到手時不濫用、在情緒高漲時能降溫、在支持者想衝時敢踩煞車」。

張景森點出，柯文哲最常給人的感覺剛好相反，是「情緒帶著走、話說了又改、責任切得很快，最後只剩『我被迫害』這一套自我敘事」。張景森直白道，台灣政治不缺悲情劇本，缺的是可以相信的人。

張景森說，「你要被尊敬，不必當聖人；你只要做到幾個『正常』：對迫害你的人依法討回公道，對曾幫助你的人心懷感恩」。張景森也提到，他對柯文哲最不爽的是，前總統蔡英文是讓他選上台北市長的人，也是提攜他出道的政治恩人，「恩人就是恩人，你在北門對她那是什麼態度？一般正常人都會覺得不可思議」。

張景森表示，柯文哲只要本著其原來就有的本性，講話算話、制度優先、對事不對人、犯錯就認、該道歉就道歉、不要把所有人都當敵人，「把這些真的做好，一個正直的亞斯伯格比什麼曼德拉的新角色更實際，但也更有用」。

張景森直言，「一句話：別急著更改人設，我知道你是演不來曼德拉的！先學會敢做敢當做自己，做個負責任的人」。他也提到，有幾個具體的事，柯文哲現在就可以做，「你不信任檢調，這個OK，小弟我也不那麼信任檢調！但是後面已經都是法官的事了，你只要認真打官司就好，你的司法就讓法官去裁判就好」。

張景森表示，台灣的法官，除了有些比較笨、有些比較怪以外，基本上態度都是公正的，「不要繼續在司法上做文章了！」至於政治方面，張景森質問柯文哲，「你還在用狗仔頭做黨主席（指黃國昌），民眾黨還能算是一個正派的政治團體嗎？」

張景森指出，黃國昌是個聰明伶俐的小孩，但也容易為了名利走邪魔歪道。他建議柯文哲，「你如果惜才，應該要叫他公開承認錯誤、改過自新，我們相信社會大眾會接受他繼續從政」。

張景森也提出，民眾黨有8席立委，足以讓立法院理性正常運作。他喊話柯文哲，「這樣對國家的貢獻就很大了，不要為了想要奪權，整天想著藍白合，寧願當花蓮那個地痞流氓的小弟！」

同時，張景森提及，柯文哲要談聯合政府，「為什麼要排除民進黨？你為什麼不先去跟（總統、民進黨主席）賴清德懇談一下呢？現在是賴清德比較需要你，還是國民黨比較需要你？」張景森建議，柯文哲去找賴清德懇談，明天台灣的政局就變天了，國家就安定了，這才叫「關鍵少數」。

張景森直言，「這不用智商157 ，用屁股想一想就知道，結果關鍵少數不做，黄國昌偏偏要去做『關鍵小弟』，跟在國民黨立院黨團總召傅崐萁旁邊虎虎生風，在那邊出計獻策惡搞台灣」。張景森直問柯文哲，「淪落到現在，去跟國民黨乞討個副市長或幾個議員，這像話嗎？這是你從政的目的嗎？這是你的粉絲支持你的目的嗎？」

最後，張景森喊話柯文哲，「不要忘了2014年你從政的初心」。他強調，「我對你不爽的是：你已經濫用了『蔣渭水』，又濫用了『台灣民眾黨』這個黨名，但你有沒有檢討過，你有沒有真心follow他們的台灣精神？」

張景森說，「還沒有檢討完畢以前，千萬不要在追求虛妄的權力中，繼續濫用『曼德拉』了！」他對柯文哲喊道，「你有一天要被寫進歷史的，希望你好好想一想，你要怎麼被寫進歷史！」

（圖片來源：張景森臉書）

