呼籲業者落實源頭減量 台東環保局將不定期查核過度包裝 3

CNEWS匯流新聞網記者黃泰宇／台東報導

為引導產業朝向永續發展，台東縣政府今（22）日表示，環境保護局配合環境部相關政策，持續針對縣內網路購物包裝及在地伴手禮店家進行過度包裝不定期查核作業，透過實地查核與制度宣導，強化業者對包裝減量規範之認知，促使產業在包材選用及包裝設計上朝向精簡、實用方向調整，降低不必要的包裝浪費；今年度亦仍將於重要節慶前夕，加強辦理過度包裝稽查作業，提醒業者事先檢視包裝設計，落實源頭減量政策相關規定。

「透過制度建立、稽查落實與持續溝通，逐步引導產業朝向包裝精簡化、資源循環化發展，為永續城市奠定基礎。」台東縣府指出，縣府近年積極配合中央推動源頭減量與循環經濟政策，從包裝管理、資源回收再利用到消費行為引導，多面向推進減廢工作，並呼應聯合國永續發展目標 SDG12「負責任的生產消費循環」及 SDG11「永續城鄉」的核心精神。

台東環保局表示，在地伴手禮業者多以地方特色與永續經營作為品牌發展方向，透過不定期稽查與輔導機制，協助業者檢視包裝設計是否符合相關規範，並持續將包裝減量理念融入日常營運，展現地方產業對環境責任的重視。

台東環保局進一步說明，為減少資源浪費並落實源頭減量，依據《資源回收再利用法》第13條、第14條及環境部公告之「限制產品過度包裝」相關規定，針對糕餅禮盒、加工食品、化妝品、酒類及電腦程式著作光碟等5大類產品禮盒進行管制，相關禮盒之包裝體積比須小於1（即外盒體積 小於必要空間體積）。

環保局也補充，加工食品、化妝品及酒類禮盒之包裝層數應在2層以下，糕餅類及電腦程式著作光碟類禮盒則應在3層以下，違者可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰。今年度除持續辦理相關查核作業外，也將透過宣導與輔導機制，協助業者在包材選擇與包裝設計上朝向「精簡、實用、減量」方向調整，從源頭降低不必要的資源耗用，減輕環境負擔。

台東縣府呼籲，消費者選購禮盒時建議掌握「一多三少」原則，即「產品份量多、包裝材料少、包裝種類少、包裝印刷少」，並優先支持在地業者，選擇包裝簡約、友善環境的產品，讓消費選擇成為推動減量與循環的重要力量，攜手打造低碳、永續、宜居的台東。

照片來源：台東縣府

