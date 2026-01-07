呼籲武裝部隊反對政府! 菲律賓前少將「煽動叛亂」罪被捕後保釋

菲律賓武裝部隊。 圖 : 翻攝自空之王座

[Newtalk新聞] 據《菲律賓通訊社》報導，菲律賓空軍退役少將羅密歐·波奎茲週一 ( 5 ) 日因涉嫌煽動叛亂被捕。當天下午，他再向法院繳納 4.8 萬披索後，獲准保釋。

據菲律賓通訊社消息，波奎茲從泰國抵達菲律賓時被拘捕。他的律師抨擊了逮捕程序，但警方聲稱逮捕系依據法院簽發的逮捕令合法執行的。

消息稱：「奎松市地區法院於 2025 年 12 月 5 日以煽動叛亂對波奎茲簽發逮捕令。案件起因是他去年 11 月在反腐敗集會期間呼籲武裝部隊反對政府。」

據《菲律賓通訊社》的消息，菲律賓武裝部隊週一發表聲明，表示支援國家在行使公共服務的過程中致力於良政和廉潔。

聲明強調：「根據菲律賓法律，煽動參與叛亂、暴動或其他非法活動的行為，無論個人此前的職位或身份如何，均應受到懲罰。」

《菲律賓通訊社》指出，波奎茲預計將在簽發逮捕令的同一法院出庭。目前尚未公佈開庭日期。

