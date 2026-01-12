呼籲立院別卡住TPASS預算 何志偉：不該拿民生政策當籌碼

cnews124260112a03

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

基北北桃通勤族TPASS月票1200元恐斷炊，卡在中央政府總預算，讓四市交通局長緊急開會，決議補貼款先由地方政府代墊。總統府副秘書長何志偉今(12)日臉書發文，表示身為TPASS原始提案人，不忍心看到通勤族因為預算問題，通勤成本暴增。強調TPASS是一整個家庭生活節奏的關鍵樞紐，如果TPASS消失，不只少一張月票，是很多家庭的生活節奏被打亂。

何志偉回顧，當初推動TPASS，出發點非常單純，就是不要讓每天努力工作、撐起家庭的通勤族，被高昂交通費「懲罰」。他指出，TPASS的意義，早已超越單純補貼車資，它同時連結到淨零排放的低碳交通政策，鼓勵民眾多搭大眾運輸，減少私人運具使用；TPASS不僅是省預算，更涉及淨零排放（低碳交通）與世代正義（減輕租屋通勤負擔），這正是青年世代最關心的議題。

目前TPASS的中央補助預算，卻因立法院預算審議延宕，遲遲無法順利付委、審查，導致政策前景出現不確定性。何志偉直言，TPASS被捲入政治攻防，成了角力的籌碼，真正承擔後果的，卻是每天清晨擠在月台、站在公車站牌前的通勤族。

何志偉指出，面對不穩定的中央預算審查進度，北北基桃四市已達成共識，認定TPASS是中央與地方共同承擔的重大民生政策，民眾福祉必須擺在第一位。地方政府願意先行籌資、代墊補貼，避免服務中斷，確保通勤族權益不被犧牲。「卡住TPASS 的，不是行政體系，而是立法院不審預算，卻讓通勤族買單。」呼籲預算審議不該淪為政治對抗的工具，更不該拿民生政策當籌碼。

「每天早上那一聲『嗶』，刷的不只是月票，而是一個家庭準時上班、準時回家的日常。」何志偉強調，這一聲，不能刷不過，會繼續站在通勤族這一邊，也呼籲立法院請回到民生，審預算吧。

