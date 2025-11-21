[FTNN新聞網]地方中心／綜合報導

行政院在本週提出的院版《財政收支劃分法》修正草案，基隆市議會議長童子瑋表示，院版明顯對基隆更友善，呼籲基隆市長謝國樑放下藍綠立場，公開支持對基隆市民更有利的院版財劃法，他強調，「有些事情與藍綠無關，而是與數學有關。」

呼籲謝國樑支持院版財劃法 童子瑋：這是數學，放下藍綠。（圖／截取童子瑋臉書）

童子瑋指出，行政院提出的院版財劃法在多項計算方式上對基隆更為友善。首先，院版的縣市獲配成長率為 27.4%，是直轄市的近 2 倍，也比國民黨版本的 7.2%高出近 4 倍，整體數字從 4,392 億提升至 5,220 億，對地方財政相當關鍵，而院版中針對人口加權的設計，也特別將 65 歲以上長輩以 1.2 倍人口計算，這對高齡人口比例較高的基隆，是明顯利多。

童子瑋分析，國民黨版本通過後，基隆歲入與歲出相差約 90 億元，謝國樑市長也曾在議會上公開表示節流困難、欲哭無淚，這些都是因為國民黨版本計算錯誤造成的後果，已影響許多攸關基隆發展與民生的重要預算，包含東信國小老舊校舍整建刪減 6,500 萬、學校午餐採用國產溯源食材與運輸費刪減 5,440 萬，以及新設三處公托委託民營費用刪減 3,504 萬。

他指出，中央已邀集地方政府進行 6 次會商，相信市長也清楚，算數不是國民黨的強項，否則不會分子、分母都算錯；同時也不是市府的強項，否則不會在公車預算上少算 7 億，導致電動公車承諾跳票。童子瑋強調，他要向謝國樑市長喊話：「請支持院版財劃法，儘速修正國民黨版本的錯誤，這才是對基隆最好的決定。」

