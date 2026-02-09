呼籲釋放黎智英 民進黨譴責中共迫害人權：香港民主最黑暗的一天

香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英遭重判20年。（AP）

香港《壹傳媒》集團創辦人黎智英遭中共以《港區國安法》定罪，重判20年有期徒刑。對此，民進黨中國部表達嚴厲譴責，呼籲立刻釋放黎智英，並感嘆「今天是香港民主最黑暗的一天」。

針對黎智英遭中共以《港區國安法》定罪，重判20年有期徒刑，民進黨中國部指出，過去幾年，香港人民為追求民主自由一次次走上街頭，卻不斷遭到中共當局無情鎮壓，系統性打壓異議者、新聞工作者與公民社會，瓦解香港的司法獨立，使香港的人權狀況全面惡化，公然挑戰民主自由與普世價值。

民進黨中國部譴責，中共當局不僅無視香港人民的正當訴求，更不惜毀棄「一國兩制，50年不變」承諾，對香港祭出一連串「國安惡法」，就是為了要牢牢掌握對香港的控制權。民進黨中國部表示，黎智英並不是第一個中共極權統治下的受害者，也不會是最後一個，只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波們」與「黎智英們」成為獨裁體制下的無辜受害者。

民進黨中國部強調，人民才是國家的主人，司法應是保障人權的最後防線，而不是政權用來清算異議的工具，嚴正呼籲中國政府立即停止以《國安法》進行政治迫害，也應立即釋放黎智英，以及所有無辜受害的香港民主人士，尊重香港人民追求民主與自由的正當權利，讓司法回歸法治、讓新聞回歸自由，唯有尊重人權、停止打壓、勇於改革，才有可能迎來真正的國際尊重與「長治久安」，永無止境的極權打壓與司法迫害，只會讓國家與人民都陷入永恆的黑暗。





