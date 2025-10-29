命中大紅大紫高低起伏不斷！坣娜32年前曾遇死劫「奇蹟生還」

歌聲穿透力強、辨識度相當高的名歌手坣娜，驚傳因為紅斑性狼瘡病逝，樂壇從此少了一個經典好聲音，翻開她的人生在歌壇、戲劇圈都有代表作，還曾經在32歲那年遇到重大死劫，最後宛如不死鳥般奇蹟生還。

坣娜在距今32年前曾遇死劫，最後奇蹟生還。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）

1966年1月12日出生在浙江省臨海市的她，後來在台灣求學，從東方工商觀光科畢業後沒多久就出道，1986年她20歲，以「唐娜」為藝名，發行第一張專輯《告別臨界》，就此踏入演藝圈，172公分的修長身材加上深邃輪廓，「高挑玉女歌手」形象的外在條件，天生就是要吃這行飯。

1988年她還為國爭光，代表台湾前往日本，參加「CBS/ SONY亞洲國際新人比赛」奪冠，接著還在日本出了2首日文單曲，回台後繼續出了《那年的情人好冷》、《周末別來找我》、《教我一點點》共3張專輯，相當多產。

坣娜生前最後一篇臉書貼文。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）

但意外突如其來，1993年她參加完金鐘獎典禮後，獨自開車返家時，慘遭一輛酒駕闖紅燈的車高速撞擊，車子全毀，她脊椎變形、內臟移位與身體多處骨折送醫搶救，但因為醫院沒有病床而被送回家中，隔天又住進另家醫院，昏迷2天終於甦醒，頭上縫了八針，半個月後出院回家休養，過了一個月後又忍痛繼續工作，宛如不死鳥般的奇蹟生還，也注定她接下來要繼續在藝界走跳。

隔年她滿血歸來加盟巨石唱片，發行的首張專輯《抱緊一點》還入圍金曲獎最佳女演唱人，隔年她把藝名改為「坣娜」，主打歌《奢求》MV請來日本名導林海象掌鏡，也是台灣第一支「劇情fu MV」，也是台灣第一位拍攝迷你音樂電影跟劇情MV的藝人。

坣娜在歌壇、戲劇圈都有不小的成就。（圖／翻攝 Tang Yoga 坣娜的坣瑜珈臉書）

除了唱歌，坣娜在戲劇圈的成就同樣傲人，1986年演出第一部電影，由已故香港動作片巨星王羽執導的《闖將》，隔年在著名製片人楊佩佩的《還君明珠》中演出女二號名交際花「楊虹」，演唱的同名主題曲更是走紅大街小巷，「唐娜」這個藝名紅遍中港台。

只是事業得意，身體卻出現警訊，壓力症侯群跟憂鬱傾向纏身，所幸她開始把瑜珈當成放鬆媒介，成功讓整個人調適過來，她對此也得以樂觀看待表示：「我感謝我自己，因為我還活著」2017年她嫁給猶太企業家薛智偉（Jeffery Schwartz淡出藝圈，跟老公在台北市仁愛路開了佔地632坪的博物館並推廣「猶太潔食」文化，當然也繼續擔任瑜珈老師。

但想不到天妒紅顏，最後傳出因紅斑性狼瘡離世的消息，讓粉絲、親朋跟演藝圈的好友都相當震驚悲痛。

