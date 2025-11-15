「命中注定我愛你」取景地飄臭味！韓客崩潰 多年未清理

石門水庫薑母島因偶像劇「命中注定我愛你」聲名大噪，吸引眾多遊客前往一探究竟。這座被群山環繞、有著船隻停靠和釣魚人影的小島，去年吸引了超過8萬名遊客。然而，近期有韓國觀光客反映島上出現惡臭問題，經調查發現是因化糞池6年未清理所致。目前相關單位已迅速處理，但島上部分設施老舊問題仍待解決，以維持觀光品質及居民生活環境。

去年逾8萬遊客觀光，卻遭反應臭味多年未清。（圖／TVBS）

薑母島位於桃園大溪石門水庫內，四周被山巒環抱，岸邊停靠著許多船隻，海上還有人悠閒釣魚，山坡上散落著幾戶民宅。這個寧靜的小島因偶像劇「命中注定我愛你」在此取景而聲名大噪，雖然現在比起爆紅時期人潮已減少，但仍持續吸引國內外遊客前來造訪。有遊客表示，他們是跟隨旅行團前來，沒有遇到其他船隻，但假日可能會更加熱鬧。

據了解，薑母島去年接待了超過8萬名遊客，然而這個風景優美的地方卻面臨環境問題。有議員接獲反映，韓國觀光客在參訪時聞到惡臭，經觀旅局調查後發現，島上化糞池已經6年未清理。渡船遊艇商業公會總幹事陳咪春表示，他們上週得知情況後立即聯絡環保公司派水肥車處理，現在已經沒有異味了，不像上個月遊客來訪時確實會聞到難聞氣味。

桃園觀旅局局長陳靜芳說明，薑母島是一座孤島，對外交通完全依賴船舶運輸。針對此次問題，他們已特別與清潔公司和在地觀光導覽協會討論清理工序。作為一個觀光景點，氣味問題可能會影響遊客的遊興，雖然目前已經改善，但島上部分設施老舊不堪使用的情況也被反映出來。

若要讓石門水庫持續吸引更多遊客，同時確保島上居民有良好的生活環境，相關單位需要重新檢視並改善各項設施。這不僅關乎觀光發展，更攸關當地居民的生活品質，期待薑母島能維持其自然美景，同時提供更完善的旅遊體驗。

