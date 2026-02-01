命中注定的名字？女子為小狗取名「不斷失敗」直到這一刻出現

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外近日傳出一段溫馨又可愛的寵物故事，一名女子從動物收容所領養了一隻僅8週大的小狗，在返家途中替牠取名時，意外捕捉到小狗「親自點頭認名」的瞬間，當女子喊出某個名字後，小狗突然抬起頭露出笑容，彷彿在用眼神確認「就是這個」，融化了無數網友的心。

根據外媒報導，這起事件發生在美國加州，這名女子前往當地的動物收容所，決定給一隻年幼的小狗全新的家，並在完成領養手續後，立刻帶著牠開車返家，由於回家的路程長達約3小時，為了不讓旅途顯得無聊，她便一邊開車，一邊開始思考要替小狗取什麼名字，也順勢對著牠喊出各種候選名字。

廣告 廣告

小狗原本對任何聲音都沒有反應，直到聽見「Macie」這個名字的出現

(示意圖/Unsplash)

起初無論女子嘗試哪個名字，小狗都只是安靜地趴在座位上，神情十分淡定，對外界的聲音幾乎沒有任何反應，看起來像是還沒睡醒，又像是對這些名字毫無興趣，直到女子隨口喊出「Macie」這個名字時，小狗卻突然有了明顯反應，不僅立刻抬起頭，眼神也變得明亮，嘴角甚至微微上揚，露出彷彿在微笑的表情。

這突如其來的反差讓女子當場愣住，她表示，當下真的有種被小狗「選中」的感覺，好像牠一直在等待這個名字出現，事後女子將這段經歷分享至網路，許多網友看完紛紛留言「實在太不可思議」、「根本是命中注定」、「牠感覺真的聽得懂」、「或許這一刻小狗才迎來新生」。