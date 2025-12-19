命中率95％！妹子狂吃30盒藍莓學經驗：「這樣挑」選中超甜的

妹子分享挑選甜的藍莓的方法。圖／Pixabay

藍莓富含花青素、維生素C和膳食纖維，具有強大的抗氧化和抗發炎能力，而且現在藍莓的價格也比往年更加平易近人，是對身體很好的水果。有一名妹子就分享，自己狂吃30盒藍莓之後，學會挑選藍莓的方法，命中率有95％可以分辨出又香又甜的藍莓。

妹子在Dcard發文表示，越大顆的藍莓越不酸，如果大顆偏軟的則是絕對高機率不酸的，大顆偏硬還偶爾會吃到香味很香的。如果是硬硬小顆的藍莓是酸的，大部分香氣都很足夠。喜歡吃香氣的可以吃整盒偏小顆的，也比較不會遇到太軟的不耐放。

妹子提醒，每盒藍莓裡面可以看有沒有有大有小，藍莓挑表皮飽滿的！硬硬的小小顆則是代表會酸，跟大顆的綜合著吃最好吃；如果是整盒都超大顆、沒有大小分布的，看起來雖然大顆但有點乾癟，那種藍莓都不太有香氣了，只剩下果肉而已，當然也不會甜到哪裡去。

藍莓的功效

強效抗氧化與抗發炎：富含花青素、多酚、類黃酮，能中和自由基，保護細胞，減少慢性發炎。

保護心血管：有助於降低血壓、壞膽固醇(LDL)，預防動脈硬化，降低心臟病風險。

改善視力：花青素能幫助視紫質還原，恢復視力，改善眼睛疲勞，適合長時間看螢幕者。

促進腦部健康： 強化記憶力，延緩大腦功能退化，有助於預防失智症。

穩定血糖：低GI（升糖指數），可改善胰島素敏感度，有助於控制血糖。

預防泌尿道感染：抗菌特性可防止細菌滋長，減少尿道感染的機率。

幫助消化與腸道健康：高膳食纖維，促進有益菌生長，維持腸道菌群健康。

養顏美容：維生素C促進膠原蛋白生成，有抗氧化作用。

提升免疫力：維生素C、K、B群、礦物質等有助增強免疫系統。



