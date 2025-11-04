地方中心／賴國彬 桃園報導

偶像劇聖地臭翻天！位於桃園石門水庫附近的"薑母島"，以偶像劇聞名，國內外旅客慕名而來，但不僅島上設施老舊，公廁甚至6年沒清化糞池，遠遠就聞到惡臭味，讓民代批評，帶外國旅客來，顏面盡失。對此，觀旅局回應，由於水肥車無法上島，需以人工方式清理，已經聯絡清潔公司，3號開始清理。

坐著遊艇，來到"薑母島"，欣賞石門水庫風景，這個地方，因為偶像劇打開知名度，國內外旅客慕名而來，沒想到，卻被民代批評，風景一流、設備三流，公廁6年沒清化糞池，遠遠就聞到惡臭味。

廣告 廣告





"命中註定我愛你"聖地臭爆！ 薑母島公廁6年未清

"命中註定我愛你"聖地臭爆! 薑母島公廁6年未清。（圖／民視新聞）





薑母島臭翻天，被抗議後，觀旅局趕緊來勘查，原來近期會這麼臭，是因為化糞池滿了，但清理這裡是一大難題，由於水肥車無法上島，需要人工方式清理，觀旅局也聯絡清潔公司，3號緊急來清運。

薑母島原名枕頭山，雖然島上居民已經不多，但遊客並不少，假日期間遊客人數約400至500人，平日也有150人，業者也呼籲政府要做好好改善。





"命中註定我愛你"聖地臭爆！ 薑母島公廁6年未清

"命中註定我愛你"聖地臭爆! 薑母島公廁6年未清。（圖／民視新聞）





"薑母島"是石門水庫的秘境，大家只希望政府能多加重視，別讓美麗之島，變成一場惡夢。





原文出處："命中註定我愛你"聖地臭爆！ 薑母島公廁6年未清

更多民視新聞報導

國道8車連環撞 大客車衝進事故現場！1女斷氣送醫宣告不治

被毒駕追撞！貨車被推去撞路樹、燈桿 駕駛重傷身亡

凌濤稱"挺林岱樺為爭取桃園提名" 林佳龍駁斥:想太多

