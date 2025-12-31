命中27年後未來 1998年美國人預測2025年生活

1998年的美國人成功預測部分的2025年生活。（示意圖／Pixabay）





1998年，是美國歷史極罕見的一年，社會在享受極致的樂觀主義與消費主義同時，被陸文斯基醜聞、校園槍擊案深深震撼。這股積極與悲觀同在的矛盾情緒，意外預見了2025年的美國。在2025年最後一天重新檢視這些預測，也同樣讓人悲喜同在。

1998：樂觀與悲觀同在

全球在冷戰結束後進入以美國為首的單極主義世界，而作為世界唯一超級大國的美國，正沉浸在「歷史終結論」的勝利感之中。總統柯林頓的「柯林頓繁榮」仍在顛峰，以矽谷為首的科技業帶著網路預示新經濟的到來，NBA、Michael Jackson以及電影《鐵達尼號》也征服了全世界。

廣告 廣告

但1998年也是柯林頓-陸文斯基性醜聞爆發的一年，政治人物私德的崩解，擴散到大眾產生道德疲勞與犬儒主義擴散。X世代對愛國、使命、理想主義產生迷惘，「鏽帶」工業區的衰退象徵美國經濟更加不平等，Y2K與愈發嚴重的恐怖攻擊也讓社會對未來產生不安與焦慮。

美國前總統柯林頓。（圖／美聯社）

成功預測黑人總統 出現致命新疾病

蓋洛普（Gallup）和《今日美國》（USA Today）通過市話訪問了1055名美國公民，請他們對27年後的2025年進行預測。這些調查全保存在康乃爾大學羅珀公共輿論研究中心（Roper Center at Cornell University）。

大多數美國人預言，美國將在未來選出一位黑人總統，同性婚姻將合法化並普及，但也會出現一種致命的新疾病。與1950、60年代的科技樂觀主義不同，大多數受訪者不認為能進行太空旅遊，也不會與外星生命取得聯繫。

失敗的預測 與成功預測的失敗

然而，另一些預測則未能應驗。大約三分之二的美國人認為，美國應該會2025年前選出一名女性總統。超過一半的人也期待癌症能夠被治癒，61％人甚至認為人類將普遍活到100歲。

70％的受訪者認為富人的生活品質將會提升，至於中產階級未來的生活是好是壞，受訪者意見大致持平，但大多數預測窮人生活惡化。近八成也預期未來的個人隱私將減少，57％認為個人自由將會縮減。

美國前總統柯林頓。（圖／美聯社）

大多數人還預計犯罪率上升、環境品質惡化，道德下降。更有高達71％的受訪者表示，培養孩子成為品德高尚的人會更加困難。而當時美國才經歷1992年的洛杉磯暴動，社會仍普遍認為種族關係將會改善、醫療服務將更易取得，儘管費用可能更昂貴。若對照調查中的「對美國現狀的滿意度」，1998年有60％滿意，但2025年的今天僅有24％。

更多東森新聞報導

如電影情節！德銀行「金庫被鑿穿」洗劫上看11億

習近平新年談話 重彈「統一大勢不可阻擋」舊調

東森陪你跨年／率先進入2026！紐西蘭天空塔放煙火、燈光秀

