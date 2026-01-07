命令8歲童跑100圈害受傷 師遭罰6萬辯「開玩笑」

台南市某國小發生體罰爭議。（示意圖／東森新聞）





台南市某國小發生體罰爭議，一名陳姓體育代課老師因不滿8歲周姓學童上課嬉鬧，竟要求學生在操場「跑一百圈」。學童跑到身體不適仍不敢停下，最終導致雙下肢肌肉拉傷。台南市社會局認定該行為違反《兒少法》，對教師裁罰新台幣六萬元。陳姓教師不服，辯稱僅是「開玩笑」並提起行政訴訟，日前遭高雄高等行政法院駁回。



據了解，該事件發生於體育課期間，周姓男童因與同學嬉鬧，遭陳姓代課老師懲罰跑操場一百圈。男童勉強跑完兩圈後，曾向老師確認是否真的要繼續跑，未料老師態度強硬，堅持一百圈的要求。男童只能邊哭邊跑，直到跑了八圈半後才被叫停。事後家長發現孩子身體不適，經醫師診斷確診為過度運動導致雙下肢肌肉拉傷。

校方人員表示，該名學童當天確實進行了超出負荷的跑動，返家後出現肌肉嚴重拉傷與不適感；涉事的陳姓教師在事件發生後，已主動表示離職意願並離開學校。



針對此案，台南市家庭暴力暨性侵害防治中心秘書林育如指出，中心在接獲通報後，隨即調閱學童就診紀錄及學校調查報告，並發函通知該名教師陳述意見，但教師未於期限內提出說明。社會局認定短時間大量跑步已對學童造成傷害，依違反《兒童及少年福利與權益保障法》對其裁罰六萬元。



陳姓教師不服裁罰，主張自己只是「開玩笑」，並無體罰惡意，先後提起訴願及行政訴訟。律師陳嘉伶對此分析，要求一名八歲學童跑操場一百圈，其管教強度顯然已超出常態，具備懲罰性外觀，且八歲孩童尚缺乏評估自身風險的能力，教師行為顯有失當。



最終，法院審理認為，教師行為客觀上已造成學童身心傷害，駁回其訴訟請求，維持原裁罰處分。除面臨罰鍰外，該名代課教師也因不當管教遭教育局解聘。

