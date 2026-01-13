「命債命還」恐嚇京華城案司法官 工程師、護理師判緩刑 11

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

臉書「迷因台式民主」社群平台在前台北市副市長彭振聲妻子往生後，出現偵辦京華城案之檢察官團隊、法官照片，塗抹血痕並揚言「命債」、「命還」等文字，經台北地檢署依恐嚇危害安全及違反個人資料保護法起訴戴姓工程師及林姓護理師，台北地院今（13）日依違反個人資料保護法判處戴男徒刑6月、林女徒刑5月，均得易科罰金並宣告緩刑2年。

檢方起訴指出，戴姓工程師長期關注京華城相關案件的偵查、審理事項，於不詳時間、地點，以設備連結網際網路登入臉書網頁，創立「迷因台式民主」之臉書粉絲專頁，長期蒐集偵辦、審理京華城案之司法人員照片，作為「迷因台式民主」粉絲專頁文章圖檔編排、設計之用。

之後，戴某因不滿京華城案偵辦、審理過程及該案被告彭振聲配偶於7月1日發生墜樓身亡經媒體報導的新聞事件，竟非法利用北檢檢察官林俊言等11名檢察官照片，並於7月2日0時14分許，在其位於新北市汐止區之居所，依「血跡」、「噴濺」等關鍵字搜尋相關圖示，透過製圖軟體編排、設計，製作含有本案11名檢察官職稱、姓名及照片後製照片上沾有血跡圖示，照片 上方載明「記住他們的名字跟臉」等文字的合成圖到「迷因台式民主」粉絲專頁，散布加害本案 11 名檢察官之 生命、身體、自由及名譽。

戴某在2日上午因不滿刊登文章之舉遭網友非議，非法利用承審京華城案之台北地方法院江俊彥等3名法官的照片，透過製圖軟體編排、設計，上傳到「迷因台式民主」粉絲專頁。

林姓護理師為「迷因台式民主」粉絲專頁的追蹤者，也對於墜樓新聞事件感到憤慨，竟於不詳時間、地點，自「迷因台式民主」粉絲專頁下載戴某上傳的合成圖，在其位於台中市北屯區之居所，使用不知情的周姓房仲所申請之網路，登入社群平臺「Threads」，上傳文字及合成圖，用以表示欲加害本案11名檢察官生命、身體、自由，及煽惑不特定大眾對本案11名檢察官為恐嚇或傷害等犯罪行為。

戴、林2人在法院審理時均已就檢察官起訴之事實及罪名坦認不諱，並有「迷因台式民主」粉絲專頁的列印資料等相關證據，合議庭認被告2人之任意性自白確與事實相符。

合議庭審酌被告2人因關心京華城案之審理進展，在該案審理期間不幸發生墜樓新聞事件，戴某為表達個人意見及抒發自身情緒在網路上發表「聽說這些人今天在法庭上聽到彭妻的死訊，輕蔑的不屑一顧…」等言論，林女亦心生憤慨，加上「命債命還」等文字合成圖，用以表示欲加害本案11名檢察官生命、身體、自由，煽惑大眾對本案11名檢察官為恐嚇或傷害等暴行，使人心生畏懼所為誠屬不該，殊值非難。

不過，念及被告林女於偵、審階段均坦承犯行之犯後態度，被告戴男則於審理中亦坦認犯罪之犯後態度，量處戴男徒刑6月、林女徒刑5月，均得易科罰金。且被告2人於審理中已坦認犯行，並表達願意與告訴人及被害人和解之意，堪認被告2人非無悔意。審酌被告2人均無前科資料，又本案僅有告訴人檢察官姜長志提出告訴，其餘被害人均未提出告訴。

合議庭認為，被告2人因關心時事，而在網路上發表不當之言論及圖文，一時不慎誤觸法網，犯後亦確有悔悟認錯之誠，認被告2人經此刑之宣告後，應能知所警惕而無再犯之虞，其所受刑之宣告以暫不執行為適當，均予宣告緩刑2年。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

