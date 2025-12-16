命名靈感竟來自神仙！她揭「瀏海」超炸裂冷知識，故宮南院曝歷史典故。示意圖／取自photoAC

書本裡明白寫下、課堂上反覆傳授的，被視為「知識」；而那些未必出現在課本中，卻藏在歷史角落或生活細節裡的，往往被稱為「冷知識」。看似無關緊要的小細節，一旦被揭開來歷，卻常讓人驚呼原來如此，也為日常生活增添不少趣味及新視角。近日就有網友揭開「瀏海」最炸裂的冷知識，讓一票人全都超訝異。

一名網友在社群平台Threads上發起「沒看書真的不知道」的趣味活動，邀請大家分享從書籍中獲得的冷知識，其中有網友留言指出，「瀏海」一詞中的第一個字其實是姓氏「劉」，源於歷史上第一位留瀏海的人名為「劉海」，後來才演變為也可寫作「瀏海」，讓不少人直呼長知識。

該則留言曝光後，引來大量網友回應，紛紛表示驚訝，「這知識好酷，我以前真的有納悶爲什麼叫瀏海」、「是這串中最炸裂的冷知識」、「哇喔！」也有網友補充指出，相關典故曾在故宮南院的展覽中介紹過，再度引發大家對日常用語背後歷史淵源的關注與討論。

「瀏海」命名靈感竟來自神仙名 故宮南院科普冷知識

事實上，這項「瀏海」冷知識早在2022年就曾由國立故宮博物院南部院區進行科普說明。當時故宮南院在臉書粉專發文指出，「瀏海」一詞與一位神仙的名字有關，並點出這位神仙經常以「頭髮梳到額頭前、長度齊眉」的造型，出現在戲曲與版畫中，因此這種髮型便以祂的名字命名，答案正是「劉海」，又稱「劉海蟾」。

故宮南院進一步介紹，劉海原為官員，後來棄官修道並得道成仙，是元代雜劇中道教八仙之一，直到明代《東遊記》所描繪的八仙版本，才被張果老取代。自宋元以來，民間流傳「劉海戲金蟾」的故事，也讓劉海形象深植人心。

其中一種說法是，仙人劉海收伏千年金蟾，而金蟾能吐出金錢救濟貧民，使劉海因而被視為象徵財富的「財神」；另一版本則指出，劉海之父因貪腐而死後化為三腳蟾蜍，被丟入穢海，劉海得道後，以一串金錢將蟾蜍釣出。這些傳說也讓「瀏海」一詞的由來，增添濃厚的歷史與文化色彩。

故宮南院科指出，「瀏海」一詞與一位神仙的名字有關，答案正是「劉海」。圖／翻攝自故宮南院臉書粉專



