命喪香港宏福苑惡火！37歲消防員「面部焦黑」英勇殉職 同袍聞噩耗悲悼：收工了兄弟

香港新界大埔「宏福苑」住宅26日下午發生大火，火勢在短時間內，自高樓外牆棚架迅速延燒，社區內7棟公寓大廈全陷入火海，被官方列為最高等級的「五級火警」，目前累計44死，另有58人受傷、279人失聯。而37歲消防員何偉豪不幸殉職離世，他的同袍在得知噩耗後，社群平台發文發文悼念，以廣東話寫下「落更喇（收工了），好好bro」。

香港新界大埔「宏福苑」住宅26日下午發生大火，目前累計44死，另有58人受傷、279人失聯。（圖／AP美聯社）

根據《香港01》報導，宏福苑近期正進行外牆維修，所有大樓外牆均搭滿竹棚；該起火警發生於26日下午2時51分許，截至今（27）日上午，香港行政長官李家超表示，目前已造成至少44人罹難，279人下落不明，傷亡情況持續清查中，目前已造成至少44人罹難、58人受傷，另有279人下落不明，傷亡情況持續清查中，火勢直至今（27）日清晨才大致受控，警方也已展開調查，凌晨以「涉嫌誤殺」拘捕2名建築工程公司董事及1名工程顧問。

據了解，殉職的37歲消防員何偉豪，入職消防處已有9年，曾擔任機場特警，在警隊的綽號是「大隻豪」，消防處處長楊恩健表示，何偉豪26日下午3時01分抵達現場，並進入地下層協助滅火，但在3時30分失去聯絡，約在4時01分於宏昌閣電梯空地被尋獲，當時其已陷昏迷，面部嚴重燒傷，經緊急送往威爾斯親王醫院搶救，於4時45分宣告不治。

何偉豪的同袍在得知消息後，昨（26）日深夜在社群發文悼念，請好好記著英雄的樣子，「我們不會忘記你的，感激你為我地負出所有」，並以廣東話寫下「落更喇（收工了），好好休息bro，仁愛堂的兄弟都為你感到自豪，來生我們再見」，文字中透露出滿滿的不捨。

香港大埔宏福苑大火造成37歲消防員何偉豪（右）殉職，同袍發文悼念。（圖／翻攝Threads）

