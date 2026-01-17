命大奇蹟！19歲騎士台24線自撞墜9米深谷 警消攀繩救人僅輕傷

社會中心／程正邦報導

16日下午，屏東縣三地門鄉台24線30K處，一名19歲騎士自撞護欄墜落山坡，警消到場救援。（圖／翻攝畫面）

屏東縣三地門鄉山區道路台 24 線，昨（16）日傍晚發生一起令人心驚膽跳的墜谷意外。一名 19 歲李姓男子獨自騎乘機車前往霧台方向時，在 30 公里處疑似因轉彎失控，整個人連同愛車撞上護欄後，翻越路側直接墜入深約 9 公尺的山坡下。所幸在警消跨單位聯手搜救下，李男於 1.5 小時後被安全救起，且奇蹟似地僅受輕傷。

李男墜９公尺深的邊坡，被救起時僅輕微擦傷，相當命大。（圖／翻攝畫面）

失控瞬間：台 24 線 30K 處騎士翻越護欄

警方調查，事故發生於 16 日下午 4 時 18 分，李姓男子當時正沿著台 24 線向山上行駛，準備前往霧台鄉。行經 30 公里處的一處彎道時，機車因不明原因失控擦撞路緣護欄。由於衝擊力道不小，騎士與機車瞬間騰空，隨即跌落近三層樓深的山坡。

當時路過民眾見狀大驚失色，立即向警方報案。里港警分局與三地門消防分隊獲報後，火速出動多名救難人員並攜帶攀爬繩索與擔架趕往現場支援。

繩索救援：地勢陡峭增加搜救難度

由於台 24 線該路段地勢極為崎嶇，李男墜落的位置草木叢生且坡度陡峭，搜救人員難以徒步接近。救難小組隨即在路面上架設繩索固定點，由多名隊員沿著山壁緩降搜尋，終於在密林中發現倒地的李男。

令搜救人員驚訝的是，雖然墜落高度將近 9 公尺，但李男意識清楚，甚至能與隊員對話。在經過初步固定與包紮後，眾人於下午 5 時 30 分合力將李男吊掛回路面。經醫師檢查，李男僅全身多處擦挫傷，並無骨折或內臟損傷，堪稱不幸中的大幸。

警消攀爬繩索下去邊坡尋人，小心翼翼將李男拉回馬路送醫治療。（圖／翻攝畫面）

警方宣導：山區轉彎切勿超速

里港警分局在現場針對李男進行酒精測試，確認其酒測值為零。初步研判事故可能與山區視線死角或車速掌控不當有關。警方指出，台 24 線三地門至霧台路段不僅坡度陡，且彎道銜接緊湊，若用路人對路況不熟或分心，極易發生推頭或失控意外。

警方呼籲，春季山區天候變化大，午後常有濃霧遮蔽視線，機車族與單車客行經該路段時，應嚴格遵守速限，並在入彎前確實減速，以保障自身生命安全。

