命大！三峽暗夜車禍「騎士遭撞飛摔落邊坡」 奇蹟未受致命傷
即時中心／林耿郁報導
新北市三峽區今（13）天凌晨發生一起交通事故，一名機車騎士遭左轉車輛撞擊後摔落邊坡，所幸意識清楚、傷勢不重，送醫治療後無大礙。
據三峽分局資訊，這起事故發生於凌晨1時24分，地點位於佳興路與佳福路口。當時陳姓男子（25歲，持照正常）駕駛自小客車，由佳興路左轉進入佳福路時，與對向直行、由郭姓男子（19歲，持照正常）騎乘的普通重型機車發生碰撞。
由於衝擊力道強大，郭姓騎士當場飛出，摔落路旁邊坡；幸好僅四肢擦挫傷、意識清楚，被趕到的救護人員送往亞東醫院治療。
警方指出，陳姓駕駛現場酒測值為0；郭姓騎士則因先行送醫，後續將再確認酒測情況。事故現場已由交通分隊進行繪製紀錄，警方也調閱路口監視器畫面，以釐清詳細肇事原因。
消防人員吊掛下邊坡救人。（圖／三峽警分局提供）
原文出處：快新聞／命大！三峽暗夜車禍「騎士遭撞飛摔落邊坡」 奇蹟未受致命傷
