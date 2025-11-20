命大！六旬婦駕車恍神衝工地墜8米 無大礙爬梯

一名61歲的廖姓女駕駛剛離開大賣場，開車從停車場出來，疑似是恍神，轉彎不慎，撞毀捷運工地的柵欄。（圖／東森新聞）





今天（20）下午在桃園八德發生一起離奇意外，一名61歲的廖姓女駕駛剛離開大賣場，開車從停車場出來，疑似是恍神，轉彎不慎，先是撞毀捷運工地的柵欄，接著整台車衝進去，掉進8米深，大約是2層樓高的坑洞。更令人意外的是女駕駛人沒事，還能在救難人員的指示下，自己從坑洞裡爬梯子上來送醫。

白色休旅車直直掉進捷運工地裡的坑洞，這個坑洞至少有2層樓高，更令人意外的是，車主下車後先蹲在一旁，等救難人員來救她，真的是命大。

廣告 廣告

61歲婦人慢慢的爬上梯子，完全看不出來她在幾分鐘前歷經開車墜落8米深。施工人員：「來來來，再來，好喔。」

吊車吊起受損的白色休旅車，在大貨車的配合下，順利從坑洞裡重獲天日。這起意外就發生在今日下午1點多，桃園八德介壽路二段上，當時休旅車駕駛剛從一旁大賣場的停車場開出來，疑似轉彎時操作不慎，先是撞毀捷運工地柵欄，再往裡面衝，墜落到2層樓高的坑洞。

附近居民：「那時候這邊沒有施工人員，剛好沒有施工人員。」

工地保全vs.記者：「（那個洞車可以進得去喔），那個前面是開的，（那柵欄那時候有鎖有關嗎），門是關的，就聽到砰一聲，然後就走出來看。」

柵欄遭撞受損，工地內部分施工器具也被波及，而白色休旅車右前輪胎爆胎，車頂凹陷有不少刮痕，還沾有不少泥土。肇事的61歲廖姓駕駛右小腿腫脹擦傷，胸跟腰疼痛，意識清楚。

八德交通分隊分隊長陳建名：「駕駛現場經酒測值為0，無明顯外傷，車內無其他乘客，工地無人波及受傷，詳細肇事原因尚待釐清。」

一時恍神嚇壞所有人，還好沒有傷及無辜，但到底怎麼摔進工地，還有得查。

更多東森新聞報導

1-9月已5468件毒駕！毒品唾液快篩 上路執法

獨家／擾鄰男嗆警「知道我誰嗎」遭壓制 警：我管你是誰

獨家／台鐵爆「攝狼」1男拍2男洗澡！刑警赴七堵宿舍搜索

