命大！北市男登山摔落龍門谷 受困2天沒吃沒喝今晨獲救

記者莊淇鈞／新北報導

救援林男過程。（圖／翻攝畫面）

北市1名4旬4的林姓男子，2天前（11日）獨自到基隆市暖暖區龍門谷爬山，因山路濕滑不慎滑落邊坡，因邊坡的坡度約70度及高度有20公尺，脫困不易，直到今天（13日）清晨6時許，有登山客經過聽到林男微弱的呼救聲才報案求助，消防隊獲報到場，垂降下到山谷將林男救出送醫，林男期間沒有飲水、進食，但所幸除了左腳疼痛、有失溫情形外，但意識還清楚沒有大礙。

據了解，基隆市消防局今天上午6時34分接獲警局轉報，有登山民眾聽到暖暖區東勢坑產業道路龍門谷山坡下有人求救呼喊的聲音，懷疑男子受困山崖下方。

廣告 廣告

基隆市消防局派遣二大隊、暖暖、七堵、安樂、中山、百福分隊共10車19人前往救援。但因現場坡度約70度相當陡峭危險，垂降下去發現受困的林男在隱密處，已2、3天沒有喝水，有失溫情況，左腳疼痛，意識清楚，消防隊員先讓林男補充水分及保暖。

消防隊員將林男搬運上邊坡後，接著用長背板固定搬運下山，立即以救護車將林男送醫急救，同時連繫林男家屬前往醫院處理。

