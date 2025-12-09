命大！國道四車連撞貨車也肇事 警消到場幸運無人傷亡
國道中山高台南路段於9號近中午時發生一起驚險的四車連環追撞事故，涉及三輛小客車及一輛貨車。事故造成車輛嚴重毀損、零件散落一地並揚起漫天灰塵，現場一片狼藉。第四公路警察大隊新市分隊到場處理後發現，所幸四位駕駛均無人受傷，也無人有酒駕情形。警方初步研判，事故主因為駕駛未保持安全距離所致，雖然人員平安，但車輛損壞嚴重，車主們的荷包恐怕將大失血。
在國道中山高南下台南路段，原本車輛正依序前進，但情況很快就出現變化。有駕駛注意到前方車輛開始頻繁踩煞車，最後甚至完全停下。雖然部分後方車輛及時閃避，但內側車道已有四輛車發生連環撞擊。事故現場零件散落一地，還揚起了大量灰塵。部分車輛車頭嚴重毀損，有些車輛後車廂變形，甚至有車輛的側板金也受到波及，而其中一輛貨車的車頭損壞情況最為嚴重。
第四公路警察大隊新市分隊長黃士原表示，這起事故是由於李姓男子駕駛的自小客車行駛於內側車道時，疑因未保持與前車安全距離，追撞了前方曾姓男子駕駛的自小客車。經過了解，事故的發生過程是第二輛由李姓男子駕駛的小客車先追撞了第一輛曾姓男子的車輛，導致第三輛由林姓女子駕駛的車輛為閃避減速慢行，卻被後方第四輛貨車撞上。由於撞擊力道猛烈，貨車不僅推擠到第二輛車，自己還一度偏離車道。
黃士原進一步表示，這起事故雖然看起來嚴重，但所幸無人受傷，各車駕駛人也均無飲酒情形。警消接獲通報後立即趕到現場處理，經檢查確認四位駕駛人均毫髮無傷。由於事故發生時並非陽光刺眼的早晚時段，當時道路也未發生車輛擁擠情況，且未發現有車輛故障問題，因此警方判斷事故主因是駕駛未保持安全距離，在遇到突發狀況時無法及時閃避所致。雖然人員平安無事，但車輛損壞嚴重，車主們的荷包恐怕將會受到不小的損失。
