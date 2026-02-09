命大! 苗栗泰安巨大落石砸中貨車 幸車內2人無大礙

中部中心／邱俊超 苗栗報導

苗栗泰安鄉大安產業道路，8日晚間，發生一起落石砸中小貨車意外。一塊巨大的落石，大約一個小冰箱大小，不偏不移砸中貨車車頭，卡在擋風玻璃，車內兩人都是菲律賓籍移工，幸運逃過一劫。

巨大的落石就砸在小貨車車頭，大約一個小冰箱的大小，直接掉落！其餘大大小小落石佔據路面。





驚險！苗栗泰安「巨大落石」砸中貨車 幸車內２外籍移工逃過一劫

一個小冰箱大小的巨石直接落在車頭擋風玻璃上 車內兩人飽受驚嚇（圖／翻攝畫面）









8日晚間6點半左右，警方接獲報案，一輛小貨車在泰安鄉象鼻部落山區大安產業聯絡道遭落石砸中。

８日晚間象鼻部落大安產業聯絡道落石佔據路面 一度影響交通（圖／翻攝畫面）









真的是命大，43歲的男性移工駕駛小貨車載51歲女性移工，剛就醫回程往永安部落方向行駛，兩人都菲律賓籍，經過約2K轉彎處時，邊坡突然掉下落石，大大小小十多顆，其中一顆巨石砸中車頭，造成前擋風玻璃及駕駛座受損。一早車主回到現場，直說很幸運，好心載別人家外籍看護去看醫生，途中遇到落石，幸運躲過，真的是好心有好報。相關單位加強路段巡邏，確保用路人安全。

















象鼻部落大安產業聯絡道落石佔據路面 一顆巨石砸中小貨車（圖／翻攝畫面）

















