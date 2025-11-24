命少年當庭打耳光、積案曠職300小時領薪 前法官周靜妮遭懲戒停任3年

社會中心／陳佳鈴報導

前法官周靜妮擔任法官期間經常出現脫軌行為，她光是累積未審理的案件，家事216件當中有60件是保護令。(圖/翻攝畫面)

苗栗地院少年法庭及家事庭法官周靜妮，曾燒炭獲救後開始因曠職、辦案怠惰，還曾因社工及案件當事人反應法官審理案件延宕，周靜妮去電恐嚇被害人等發生無數脫軌行為，她光是累積未審理的案件，家事216件當中有60件是保護令。懲戒法院職務法庭今（22）日宣判，決定撤銷其法官職務並停止任用3 年，仍可上訴。

周靜妮為司法官訓練所第 41 期結業，資歷深厚，但職涯中爭議不斷。2019 年間，她審理一起家暴少年案件時，竟要求少年在庭上跪地、自打耳光 23 下，甚至言語威脅送往少年觀護所會遭「侵犯」。此外，她因開庭延宕遭社工投訴，還曾致電苗栗社會處質問，引發法界關注。

廣告 廣告

法官評鑑委員會進一步調查發現，周於 2020、2021 年兩年間無故曠職超過 300 小時，並有違規請假、未按規定辦理假務等情形，累積有 305 件案件未處理，其中包含 60 件保護令案件，嚴重影響當事人權益。法評會認為其行為已不適任法官，建議免職並不得再任公務員。

監察院另就其承辦少年與家事案件的多起違失進行調查，除要求少年自我掌摑、延誤保護令案件外，更揭露她在 2015 年擔任值日法官時，未親自夜間訊問被告，改透過電話指示法警以「允諾交保」換取被告同意不訊問，嚴重侵害被告權益。

此外，周於 2021 年辦理自律案答辯時，竟要求書記官違規借出未公開的少年及家事卷證，並攜出法院外影印，造成文書外洩風險；2022 年遭司法院停職後，她在離職一個月內仍未完成移交，甚至恐嚇協助移交的同仁，違反多項法官倫理規定。

儘管周已於 2022 年 6 月主動辭職，但監察院認定其違失重大仍進行彈劾。今日懲戒法院最終裁定撤職並停任 3 年。法界人士則指出，若懲戒理由不足以說服社會，此判決恐難擺脫「太輕」的質疑，進一步削弱民眾對司法的信任。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

台中街頭上演「實境抓捕」移工見警闖紅燈跳車逃 民眾變活體GPS助警

加里山登山滑倒脫臼 19消防分3梯次夜間徒步接力拖運下山送醫

假日未收垃圾成灰色地帶？35億整治的鹿港溪11天遭7度亂丟垃圾

中國白酒茅台銷量萎靡！「茅台鎮」8百家酒廠僅剩百家存活

