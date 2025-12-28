命懸一線！桃園小檜溪警即刻救援 協助傷重墜溪女脫困

電話吵架釀意外，女子負傷受困溪水，桃園警消勇闖溪床救人。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】 桃園警察分局小檜溪派出所於昨(27)日傍晚17時許接獲民眾緊急報案，稱民光東路天助橋附近有一名女子在講電話時疑與友人發生激烈爭吵，情緒過度激動而不慎從橋上墜落南崁溪。

員警詹云翔與邱垂綱獲報後，展現救人如救火的精神，第一時間奔赴現場。警員到場後發現，現年34歲的越南籍裴姓女子躺臥在離岸邊約30公尺處的冰冷溪水中，神情痛苦且無法動彈。

由於墜落衝擊力道巨大，裴女身體布滿擦傷，並因背部劇烈疼痛發出哀嚎。員警見狀立即下水展開搜救，同時通報消防救護單位支援。副所長蔡國輝隨後帶領支援警力抵達，與消防人員通力合作，在雜草叢生與碎石密布的溪床中，小心翼翼地使用長背板固定裴女傷處，避免造成二次傷害。眾人合力將裴女抬回岸上並緊急送醫。據了解，裴女是因感情問題與友人發生口角，一時失神才發生墜溪意外，目前已通知其友人到院陪同照顧，所幸經搶救後生命徵象穩定，成功化解一場驚魂記。(圖/警方提供)