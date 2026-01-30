命懸一線！罹4病決定戒菸成功 7旬翁突呼吸困難竟「急性心衰竭」

記者簡浩正／台北報導

患者住院期間，除了接受治療，團隊也同步為出院做準備。個管師會說明出院後照護重點，並提醒哪些症狀要立刻回診或就醫。（圖／亞東醫院提供）

76歲的王伯伯長期患有高血壓、糖尿病、血脂異常、慢性腎臟病等慢性疾病，十年前成功戒菸，平時也規律在住家附近診所追蹤治療。沒想到某天下午突然明顯感到呼吸困難，家屬緊急送醫，經急診檢查後確診為「急性失代償性心臟衰竭」，需立即住院接受治療。

亞東醫院心臟血管內科醫師吳彥雯指出，心臟衰竭是指心臟幫身體送血的力量不足，導致器官得不到足夠氧氣，體內水分也容易堆積。常見症狀包括呼吸困難、下肢水腫、容易疲倦、心悸等，好發於高齡者，以及本身有高血壓、糖尿病、心臟病、慢性腎臟病或長期抽菸史的族群。由於症狀變化快、急性發作時風險高，必須仰賴即時且完整的醫療介入。

廣告 廣告

她說，王伯伯一到院，醫院即啟動標準化照護流程，由心臟科醫師領軍，整合護理師、藥師、營養師、復健師及個案管理師等團隊，共同穩定病情並進行整體評估，為病人量身規劃治療方向。王伯伯住院期間，除了藥物與檢查治療，團隊也同步為出院做準備。由跨專業團隊提供完整衛教，包括藥物正確服用方式、飲食與水分控制、每日體重與症狀觀察，以及哪些狀況需要立刻回診或就醫，協助病人與家屬建立可落實的自我照護能力。

王伯伯出院後，個案管理師仍持續透過電話追蹤病況與用藥狀況，並提供專線諮詢，讓病人回到家中也不會「斷線」。吳彥雯表示，許多病人與家屬最擔心的就是出院後該怎麼辦，透過跨團隊、長期追蹤的照護模式，不僅讓病人更安心，也讓家屬在照護路上不再孤單。

吳彥雯指出，院內持續優化照護流程，成果也清楚反映在臨床數據上。亞東醫院這套深耕十年的整合照護模式已展現強大成效，整體再住院率控制在14.6%，其中與心臟相關的再住院率更低於5%。同時，病人住院期間及出院後30天內的死亡率皆維持在穩定且低於預期的水準，顯示整體照護品質與病人安全大幅提升。呼籲若身邊長輩出現「明顯易倦、呼吸費力、腳部浮腫」等症狀，應儘早尋求具備跨團隊照護資源的醫療體系。

更多三立新聞網報導

流向17縣市！蒙特樂橄欖油爆「黑心混充」食藥署將訂食用橄欖油標示規定

想瘦得快、老得慢？醫：每天「多吃50%蛋白質」：大腦自動對零食熄火

霍諾德愛啃「1蔬菜」吃蔬果不等於健康！營養師揭8大「假健康飲食」陷阱

冬天血糖失控非錯覺！醫揭「氣溫每降1度」風險激增：3類人更危險

