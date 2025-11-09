命懸一線 8旬失智翁迷走百齡橋 士林警健步飛奔護安全

圖說：臺北市士林分局後港派出所警員陳婉如、副所長蘇羿陸。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市士林分局後港派出所副所長蘇羿陸、警員陳婉如，日前擔服巡邏勤務，接獲百齡橋機車引道上，一位老先生手扶護欄狀似焦慮且情況危險，急需警方協助。

員警獲報後立刻趕赴現場，見一名年約8旬的林姓老翁，佇立於疾駛的車流旁險象環生。員警趨前小心翼翼地將他帶離危險的機車引道，並仔細提問，老翁無法清楚表達身份、住居所顯得不知所措。員警關懷提問過程中抽絲剝繭認出，這位林姓老翁疑曾於轄區內走失，員警隨即聯繫家屬確認，家屬接獲消息，懸著的心終於放下。蘇、陳等2員協助將林民平安護送返回住處，家屬對於員警的即時救援行動，表達了深切的感謝與高度肯定。

士林分局呼籲，家有高齡長者外出活動前，應事先評估身體狀況，攜帶可供辨識身分物品，避免單獨行動；民眾家中若有失智症患者，建言予以配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，遇到類似狀況方能及時處置。