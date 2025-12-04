一命救五命！ 狂拍門叫鄰居 女住戶葬身火海

香港宏福苑大火，上百個家庭破碎、讓人揪心。住在宏泰閣的罹難者家屬葉先生表示，他的太太在逃生前，還不忘挨家挨戶的敲門，通知鄰居趕快離開，沒想到延誤到逃生時間，救了五條人命，自己卻不幸命喪火海。

一命救五命！狂拍門叫鄰居，女住戶卻來不及逃生葬身火海。（圖／達志影像美聯社）

香港宏福苑大火奪走多條人命，造成上百個家庭破碎，令人揪心。一名住在宏泰閣的葉太太在火災中不忘挨家挨戶敲門通知鄰居逃生，雖然救了五條人命，卻因延誤逃生時間而不幸喪命。同樣住在宏泰閣的梁太太也在大火中失去丈夫，數十年的心血與回憶在這場悲劇中化為烏有，留下無盡的傷痛與思念。

在11月26日的下午，宏福苑大火開始蔓延時，68歲的葉先生與太太失聯，兩人的最後對話永遠停留在當天的3點06分。葉先生表示，當火災發生時，他先下樓了解情況，發現火勢猛烈才趕緊打電話叫太太下樓。然而，根據鄰居的說法，葉太太在逃生前到處拍門通知鄰居，結果延誤了自己的逃生時間。大火後第5天，救援人員在浴室裡發現了葉太太的遺體。

葉先生與太太結婚44年，一家八口、三代同堂都住在宏福苑。他回憶說，他的太太不只拍了兩個單位的門，一定會轉去另一邊單位拍門，因為她認為那是正確的事情，就會堅持去做。如今，葉先生每天早上仍會對著WhatsApp和太太聊天，問她現在如何，並告訴她：「我們都沒問題，沒有事，妳不要記掛我們，不過我很想念你。」

同樣住在宏泰閣的梁女士也在這場大火中與丈夫天人永隔。每當望著曾經的家園，往事歷歷在目，淚水就止不住。梁女士表示自己真的睡不著，一想起自己的家，什麼都沒辦法拿出來，就這麼走出來，什麼都沒了，幾十年的心血都沒了。

照片中的丈夫悠閒地靠在沙發上，只有14坪小小的家，每樣物品都承載著情感和記憶。然而一場惡火，不只帶走了她們的畢生摯愛，更留下一輩子的傷痛。這場突如其來的災難，讓這些家庭在頃刻間支離破碎，令人不勝唏噓。

