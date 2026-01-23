命根子斷裂「比斷手斷腳還痛」！泌尿醫曝：微軟族群更危險

過去不少報導男性生殖器受傷的新聞，泌尿科蘇信豪醫師日前發文指出，陰莖沒骨頭，全靠兩根海綿體充血。而保護它們的結締組織叫「白膜」，一旦遭到強大外力突然彎折，這層皮就會瞬間爆裂，且大家以為硬度很硬才會折斷，事實上，男性「半硬不硬」反而更危險。

蘇信豪在臉書粉專發文指出，診間有4種常見的「斷根」殺手，分別是女性在上方時，GG滑出受到體重壓迫；親密時男生衝擊力道太大撞到伴侶骨盆硬組織；晨勃翻身角度不當造成意外；自慰太過用力猛烈彎折。

他示警，微軟族群風險最高，有別於一般人覺得「硬度很硬才會折斷」，但其實GG在「半硬不硬」的情況反而更危險，這就是醫學上的「挫屈效應」（Buckling Effect），就像一根過軟的塑膠管，撞擊時不會彈開，而是直接從中間出現「對折」的情況。在親密行為中，這種不穩定的硬度極易導致毀滅性的對折受傷。

蘇信豪表示，如果聽到下體「啪」的一聲，又或是勃起功能秒速崩潰導致瞬間消風，以及陰莖迅速發紫、變黑、歪斜，外觀如同一根「紫茄子」時，就要盡速就醫評估。

他最後強調，陰莖骨折是泌尿科急症，24小時內手術縫合，性功能恢復率可達九成。若因害羞尷尬選擇自行觀察，可能造成永久性的勃起彎曲、縮短或勃起障礙。

