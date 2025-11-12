命案逆轉！黃明志「查無涉案證據」將獲釋 謝侑芯好友凌晨發聲提1質疑

娛樂中心／林昀萱報導

黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，大馬警方12日晚間表示「暫無證據顯示黃明志涉及此案」，預計今（13）日他就能獲釋。一直為好友之死奔波的網紅謝薇安，凌晨也發聲了！

馬來西亞總檢察長杜蘇基指出，由於並無任何證據將黃明志與謝侑芯的死亡連結，因此將在今日二度延扣期滿後將他釋放，總檢察署也將發表聲明。不過他強調，一旦發現新證據，總檢察署有權再次對黃明志採取相應法律行動。

謝薇安是謝侑芯好友，日前還親自飛往馬來西亞。（圖／翻攝自謝薇安IG）

在謝侑芯猝逝後一直站在第一線為好友發聲並親自飛往馬來西亞的謝薇安，凌晨也在IG限時動態發聲寫道：「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」

據《星洲日報》報導，在謝侑芯猝逝後一直站在第一線為好友發聲並親自飛往馬來西亞的謝薇安，在得知黃明志將獲釋表示雖然驚訝但可以理解並尊重警方及司法判斷，但她堅信黃明志在案發時在場，希望他能夠老實交代整起事件過程。

謝薇安凌晨在限時動態以黑底白字發聲。（圖／翻攝自謝薇安IG）

