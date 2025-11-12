命案逆轉！黃明志「查無涉案證據」將獲釋 謝侑芯好友凌晨發聲提1質疑
娛樂中心／林昀萱報導
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，大馬警方12日晚間表示「暫無證據顯示黃明志涉及此案」，預計今（13）日他就能獲釋。一直為好友之死奔波的網紅謝薇安，凌晨也發聲了！
馬來西亞總檢察長杜蘇基指出，由於並無任何證據將黃明志與謝侑芯的死亡連結，因此將在今日二度延扣期滿後將他釋放，總檢察署也將發表聲明。不過他強調，一旦發現新證據，總檢察署有權再次對黃明志採取相應法律行動。
在謝侑芯猝逝後一直站在第一線為好友發聲並親自飛往馬來西亞的謝薇安，凌晨也在IG限時動態發聲寫道：「沒有謀殺，但過失致死是有的吧？」
據《星洲日報》報導，在謝侑芯猝逝後一直站在第一線為好友發聲並親自飛往馬來西亞的謝薇安，在得知黃明志將獲釋表示雖然驚訝但可以理解並尊重警方及司法判斷，但她堅信黃明志在案發時在場，希望他能夠老實交代整起事件過程。
三立新聞網提醒您：
莫逞一時樂，遺害百年身！
拒絕毒品 珍惜生命
健康無價 不容毒噬
更多三立新聞網報導
謝侑芯命案現場曝！遭疑「連結黃明志撈金」 閨密怒：她靠1事月入百萬
光復鄉「紅色警戒未解除」卻正常上班課 徐榛蔚臉書被灌爆：搞笑嗎
遊美出軌另一對／掩護粿粿回力鏢 簡廷芮、王品澔私情曝全因人妻大嘴巴
愛買手搖飲注意！前稽核人員曝「看到店員手上2情況」：請轉頭買別家
其他人也在看
太子集團發聲明「否認違法」 控司法單位找藉口：為拿走數十億美元資產
柬埔寨跨國詐團「太子集團」上月遭美國司法部起訴，董事長陳志約12萬枚比特幣被沒收。由於其也涉嫌在台洗錢，遭台北地檢署偵辦，查扣逾45億資產。太子集團昨（11/11）發聲明，堅決否認陳志涉及任何違法行為，稱相關指控毫無根據，似乎是在為非法沒收數十億美元的資產作辯解。太報 ・ 11 小時前
「已經淹到鼻子」廚餘養豬場挺監測
環境部推動廚餘蒸煮雲端監測系統，桃園市養豬協會理事長林承德說，支持該計畫，因為廚餘「已經淹到鼻子」，焚化、堆肥已難以去化，不靠養豬怎麼行？台中多家廚餘養豬戶聲明，勿因個案違規，讓認真守規定的豬農蒙受不白之冤。聯合新聞網 ・ 1 天前
黃明志「無犯罪證據」明獲釋！脫身謝侑芯猝死案 經紀人發聲了
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案4日改以謀殺罪偵辦，歷經數日調查，警方今（12）日晚間表示，目前暫無證據顯示黃明志涉及此案，預計明日就能獲釋。對此，黃明志經紀人林郁傑稍早發聲：「謝謝大家的關心。」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
天心50歲生日美成這樣！不科學S曲線藏不住 「絕美狀態」曝光
藝人天心出道多年，憑藉精湛演技圈粉無數，今（11）日迎來50歲生日的她，稍早曬出一段朋友幫她慶生的影片，感性表示「願我們都能成為自己最喜歡的樣子，自在自信地活著，感受愛與被愛，讓生命充滿溫度。」而她的絕美狀態也令網友眼睛為之一亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鏡評／向左走 向右走
「左派」「右派」在台灣的政治版圖與經濟發展上，從來就只有模糊的面貌，台灣只有統獨之爭、鮮少左右路線的辯論。但是自從川普上任美國總統後，他的團隊在全世界強力支持右派政黨，短短不到一年，原本已經升溫的左右對立急速加溫、即將沸騰。將要來臨的2026年，「左右鬥爭」可能與AI並駕齊驅，成為影響股市投資與企業布局的主題，這個警訊明確又響亮，並非危言聳聽。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
命案重大逆轉！黃明志「沒有證據涉案」將獲釋 謝侑芯律師火速回應了
31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現藍色藥丸和毒品。大馬警方將案件升級為「謀殺案」偵辦，黃明志後來現身投案。馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基今晚（12日）表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，他明天（13日）將在警方擔保下獲釋。對此，謝侑芯家屬代表律師陳俊達隨後也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
中共嗆通緝沈伯洋！藍白不聲援還嘲諷 陳揮文一席話怒噴網讚：槍口對外
中國重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」，稱民進黨立委沈伯洋「台獨頑固分子」展開立案調查，更發出全球紅色通緝令。網路上有人發起「我們都是沈伯洋」運動，拒絕中共跨境鎮壓，遭到藍白嘲諷。對此，媒體人陳揮文直言，沈伯洋面對中共打壓，當然要聲援，一票網友紛紛讚爆。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
台灣冰淇淋稱霸世界 鹿港女兒趙韻嵐奪冠大秀國旗
中部中心／李文華彰化報導冰淇淋界的台灣之光！來自彰化鹿港鎮的冰淇淋職人趙韻嵐和丈夫，攜手挺進義大利西西里島，參加冰淇淋世界大賽，以台灣紅烏龍茶為基底製作冰淇淋，成功抱回冠軍，頒獎典禮，他們更秀出準備已久的台灣國旗，讓國旗成功飄揚海外。民視 ・ 1 小時前
澎湖北辰市場凌晨大火 多個攤位燒毀
澎湖最大雜貨市場馬公北辰市場，今（13）日清晨突傳火警，適逢鳳凰颱風海陸警報解除，但外圍環流帶來雷雨胞仍在澎湖上空徘徊，雨勢不斷，卻無法遏阻火勢蔓延，火舌迅速吞噬1樓攤商區多個攤位，現場警報聲四起，澎湖縣政府消防局據報後，出動多輛消防車趕往馳援，警方也派員封鎖多個出入口，防止閒雜人等進出，影響救災進自由時報 ・ 1 小時前
Klook客服回信嗆「白痴客人」 官方：懲處員工、賠萬元致歉
旅遊行程有問題，不少人會連絡客服反映。一名網友向旅遊預訂平台Klook購買行程，寄電子郵件對行程問題進行投訴，卻看見客服回信時註記他是「白痴客人」，讓他感到被污辱。對此，Klook官方回應是客服同事訓練和管理不足，研議懲處改該員工，也願意提供1萬元賠償。中時新聞網 ・ 6 小時前
《穿著Prada的惡魔2》首曝前導預告！梅莉史翠普、安海瑟薇同框氣場超強
《穿著Prada的惡魔2》自開拍就掀起影迷熱議，如今公開首支前導預告，只見梅莉史翠普飾演的「米蘭達」穿著紅色高跟鞋、昂首闊步地走進電梯，正當門快關上時，她的前助理、安海瑟薇飾演的「安迪」突然進來，只見米蘭達對著安迪說：「你可算是來了啊！」安迪冷笑一聲後戴上了墨鏡。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前
暨大附中與中臺科大跨校打造智慧長照雙發明
在高齡化社會的浪潮中，如何讓長者「行得安全、坐得自在」已成為長照創新的重要命題。為回應這項社會挑戰，國立暨南國際大學附屬高級中學與中臺科技大學攜手展開跨世代合作，推出兩項具人文溫度的創新發明「智慧型助國立教育廣播電台 ・ 45 分鐘前
因詐騙全球爆紅！柬埔寨太子集團突發聲明「高喊無辜」，抨擊美、星非法扣押資產、要替老闆陳志申冤
歐洲、美國和亞洲多國的執法機關，正對柬埔寨的太子控股集團（Prince Holding Group）展開大規模的資產查封和沒收行動，並指控其創辦人陳志（Chen Zhi）、長時間經營一個跨國犯罪組織，在當地運作龐大的詐騙網路。打從陳志的生平與背景故事，被外媒以專題故事方式曝光後，太子集團與陳志本人，就成為最近兩星期以來，國際上、特別是亞太地區最熱烈討論的話題......風傳媒 ・ 9 小時前
謝侑芯與黃明志「關係親密且特殊」大馬警長鬆口證實了 命案進度曝光
網紅謝侑芯赴馬來西亞工作卻慘死當地，事件至今仍不斷延燒，馬來西亞歌手黃明志也牽連其中，雖然黃明志多次發聲否認，但仍舊無法挽回形象，今（11日）馬來西亞警方最新聲明指出，黃明志與謝侑芯不是單純朋友，而是有著親密的特殊關係。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
轉發沈伯洋影片「簡體字水軍秒現身」！周軒酸爆：某國真的相當忌憚
民進黨立委沈伯洋遭中共以涉犯「分裂國家罪」立案調查，更揚言要展開全球抓捕及跨境司法合作，面對中共威脅沈伯洋毫不畏懼，PO出現身德國國會門口影片，表示將以台灣立法委員身份在德國國會作證，說自己作為一名勇敢的台灣人，絕對不會因為這樣就退縮。不過政治工作者周軒就發現，只要轉發沈伯洋的影片，立刻就會有水軍出現。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
環球晶期、小型環球晶期 13日起調高保證金
臺灣期貨交易所於13日調高環球晶期貨契約（OWF）、小型環球晶期貨契約（PBF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例之1.5倍，本次調高係環球晶（6488）經櫃檯買賣中心於11日公布為處置有價證券，處置期間為12日至25日。工商時報 ・ 3 小時前
颱風鳳凰襲台 梅花鹿倒臥墾丁沙灘 疑遭流浪狗咬傷待救援
颱風鳳凰襲台，暴風圈已進入台灣南部陸地，墾丁下午天氣轉陰並出現大浪，民眾發現有一頭梅花鹿倒臥在南灣沙灘，通報墾管處人員前往處理。墾管處表示，初步研判該頭梅花鹿遭狗咬傷，由於受到驚嚇，暫時在沙灘上，受限浪況較惡劣，擔心人、鹿皆有危險，將待梅花鹿自行往岸上移動後，再由復育區人員協助救治。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
苗栗柚農以草養地守護石虎 16農友友善耕作共築綠網
苗栗縣是全台石虎最主要棲地，石虎保育近年來大幅翻轉過去農民討厭石虎的觀念。西湖鄉徐姓文旦柚農，加入友善農作行列，透過專家指導，以草生栽培等方式經營農園，不但文旦柚品質提升，更展現友善耕作與生態共榮的成中廣新聞網 ・ 1 小時前
濫訴惡鄰居1／台大醫員工槓社區！錄影、報警、提告輪番鬧 主委聯手物管揭惡行
該糾紛起於2017年，時任「基泰之星」的陳姓前主委，原任職於台大醫院，因被調任雲林分院後，溢領社區車馬費計10萬2100元，下一屆接任主委的彭麗慎發現後，要求陳返還不當得利款項，雙方因此對簿公堂，之後陳便動不動就對管委會、住戶、物管人員提告。彭麗慎表示，當初管委會...CTWANT ・ 1 小時前
吳亦凡傳身亡「被輪x無法滿足大哥」 獄友曝他獄中最後畫面！家人也斷聯
前韓團EXO成員吳亦凡2021年因性侵案遭判刑13年入獄，然而服刑4年內卻5度傳出死訊，日前傳他疑在獄中「長期絕食」導致健康狀況惡化而死亡，引發各界譁然，怎料，如今更有自稱獄友爆料「有傳聞說給人輪x」，暗示吳亦凡的死與「獄中暴力衝突」有關。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前