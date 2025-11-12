命案重大逆轉！黃明志「沒有證據涉案」將獲釋 謝侑芯律師火速回應了

娛樂中心／綜合報導

31歲「護理系女神」網紅謝侑芯上月在馬來西亞五星飯店猝死，死前疑與大馬歌手黃明志有性行為，現場發現藍色藥丸和毒品。大馬警方將案件升級為「謀殺案」偵辦，黃明志後來現身投案。馬來西亞總檢察長丹斯里杜蘇基今晚（12日）表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及謝侑芯猝死案，他明天將在警方擔保下獲釋。對此，謝侑芯家屬代表律師陳俊達隨後也回應了。

針對黃明志明天可望獲釋，根據《中國報》報導，謝侑芯家屬代表律師陳俊達晚間回應，在法律上，如果黃明志明日沒有被控告，那對方就會獲釋，「但是，這不代表，這個案件已經在這時候結束了。」陳俊達受訪還透露，謝侑芯的家屬代表已經沒有在馬來西亞了，「所以，目前是由我們（律師）繼續與警方跟進這起案件。」

針對黃明志明天可望獲釋，謝侑芯家屬代表律師陳俊達指出：「不代表這個案件已經在這時候結束了。」（圖／翻攝自中國報）

根據馬來西亞媒體《八度空間新聞網》報導，總檢察長丹斯里杜蘇基今晚（12日）表示，目前暫時沒有證據顯示黃明志涉及台灣女網紅謝侑芯在我國首都某家酒店內猝死的案件，因此，警方將在黃明志的二度延扣期，在明天屆滿後，將他釋放。一旦發現新證據，總檢察署有權再次對黃明志採取適當的法律行動。





三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

