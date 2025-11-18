命案風波重創演藝路！黃明志工作全停擺 王雷急喊：我挺你到底

黃明志曾與「賣魚哥」王雷合作單曲。（亞洲通文創提供）

馬來西亞歌手黃明志近日因捲入台灣網紅謝侑芯命案，雖獲得口頭保釋，但後續審理仍在進行，使他的演藝工作與形象受到重創。昨晚他在社群平台發文透露，原本排到明年底的工作已全數被取消，無奈之下只能向大眾求「打工機會」，消息一出立即引起關注。

黃明志在貼文中坦言，案件相關報告尚未出爐，結果恐怕還要等待數個月。他無奈表示，手上所有演出、通告全被取消，只能暫時停止表演工作。他也放下身段，公開表示願意接幕後工作，更笑稱自己會炸雞排、炒飯、煮咖哩、洗黑鍋，甚至連裝鐵窗都難不倒他；若是不會的工作，也願意學，只希望能有基本收入度日。

廣告 廣告

貼文曝光後，新加坡直播天王「賣魚哥」王雷第一時間跳出來聲援，並留言邀請黃明志一起合作直播。沒想到黃明志以幽默方式婉拒，笑稱若一起直播，恐怕會吸引大批警察觀看，「害你不能罵XXX等下很辛苦」，果斷拒絕好友的熱情邀約。

兩人曾合作單曲〈二十樓〉，歌曲描寫賭徒走投無路的心境，也與王雷過往沉迷賭博、欠下巨款的經歷呼應。王雷後來在妻子陪伴下戒掉賭癮、努力還債，人生故事激勵不少人。

在黃明志捲入命案後，王雷也於直播中替好友發聲，強調黃明志尚未定罪，卻遭外界與媒體過度放大與攻擊，更直言「誰沒有犯過錯？」並承諾只要黃明志需要，他願意隨時挺身支持。

更多鏡週刊報導

捲謝侑芯命案工作全被砍！ 黃明志苦求「有工作可找我談」：打工也行有收入就好

謝侑芯火化日黃明志突PO「一畫面」！ 網嚇壞：到底怎麼了？

快訊／黃明志交保後 謝侑芯遺體今火化骨灰將送回台