命案？家門口花盆「遭埋沾血屍塊」飄臭…婦人嚇壞報警真相曝

記者簡榮良／高雄報導

挖開那一刻，褲底一包！高雄岡山區一名66歲劉姓婦人（12/30）在自家門口盆栽內發現一塊帶血肉塊飄臭，內心警鈴大作，憂心發生殺人分屍案，匆忙到警局報案。警方聽到關鍵字不敢大意，調閱監視器，這才發現，兇手是一隻流浪狗，肉塊是從附近豬肉攤叼來藏的，真相曝光大夥鬆了一大口氣，荒唐笑出聲。

66歲劉姓婦人（12/30）在自家門口盆栽內發現一塊帶血肉塊飄臭，內心警鈴大作，憂心發生殺人分屍案，匆忙到警局報案。（圖／翻攝畫面）

岡山分局表示，去年12月30日接獲民眾報案，一名66歲劉姓婦女表示，在自家門口花盆內發現不明物品，疑似遭人刻意放置，擔心自身安全，內心相當不安，前往赤崁派出所報案。

劉婦緊張兮兮地說，當日上午要出門時，發現門口花盆內出現疑似肉塊，且有掩埋痕跡，擔心遭人恐嚇或是發生殺人分屍案，情緒相當焦急不安，警方聽到「分屍案」關鍵字，也繃緊神經，調閱住處周邊監視器，怪的是畫面中怎麼看都沒有可疑人士接近住家，一度讓案情陷入膠著。

警方鍥而不捨追查才發現，是一隻流浪狗口中叼著豬肉攤的肉塊，在巷道間來回遊走。（圖／翻攝畫面）

警方鍥而不捨追查才發現，是一隻流浪狗口中叼著豬肉攤的肉塊，在巷道間來回遊走，途中不時東張西望，疑似尋找適合藏匿食物的地點。流浪狗行經劉婦住家時，見門前花盆位置隱蔽，便將肉塊放入盆栽內稍作掩埋後離去，整個過程跟預設恐怖情節天差地遠，烏龍一場，情緒大洗三溫暖，最終荒唐笑出聲。

警方表示，本案並無任何治安疑慮，純屬誤會，提醒民眾若發現可疑物品或異常狀況，均可通報警方協助查證，以維護自身與社區安全。

整個過程跟預設恐怖情節天差地遠，烏龍一場，情緒大洗三溫暖，最終婦人荒唐笑出聲。（圖／翻攝畫面）

