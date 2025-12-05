命理大師潘智航談馬年風運

國際命理大潘智航以深入淺出的方式，向大家分析二０二六火馬年個人運勢及國運。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

明年生肖馬年，且是丙午「火馬」年，火氣強、動能足，是一個「行動帶財」的年度。國際命理大師暨西藏瑜珈師潘智航教授昨天下午在南都里活動中心一舉辦一場「二０二六國運預言｜風運命理」講座強調：只要掌握關鍵開運佈局，就能讓家宅磁場轉旺、財庫充盈。

潘智航長年受邀兩岸企業與機構演講，以深入淺出的分析與可立即執行的風水技巧聞名。他強調，很多人懷疑中國傳統「風水」，但他強調，風水不是迷信，而是一種玄學，否則不會連世界級領袖都深信不疑，像美國總統川普、香港首富李嘉誠、大陸馬雲、台灣郭台銘等人都相信風水，成就一番事業。

隨著二０二六丙午火馬年的到來，國運走向及個人開運策略備受社會關注。講座以「寶馬聚財、天降吉祥」為主軸，由潘智航大師親自解析流年能量。

潘智航表示，丙午年這一隻「法拉利」，五行屬「陽火旺盛、動象加速」，是極大的動能，但也是挑戰。看成「機會」的人，馬年火旺會帶動貴人與機會，是啟動新計畫、新合作、新投資的絕佳時機。至於看成「挑戰」的人，火氣過旺會有潛在風險，要留意情緒的波動、人際關係的摩擦，健康方面如高血壓、壓力與失眠都要加強管理。

他強調二０二六火馬年的成功心法就是行動再加上佈局，所謂佈局指得是「佈風水」，比如馬年財利大利於東南方，是正財位；正南方是偏財位，宜安置招財聚寶盆、能量水晶、種植圓葉旺氣植物、啟動財氣光源，喚醒能量。

至於國運，大家最近都在關心二０二七年會不會發生戰爭？潘智航預言「不會」。