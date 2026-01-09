命理專家預言2026「藍白綠火氣大」！台灣恐面臨「2災害」

生活中心／綜合報導

命理老師楊登嵙近日針對2026年整體國際局勢、天災與經濟情勢提出預測。他指出，2026年為丙午年，天干、地支皆屬「火」，且為陽火之象，火勢之旺不僅高於2025年，也象徵動盪與衝突風險升高，無論在天災、人禍甚至政治層面，都可能出現「火氣過盛」的情況。

命理專家預言2026「藍白綠火氣大」中國軍演張力升高！台灣恐面臨「2災害」

楊登嵙直言，2026年11月28日將舉行九合一地方選舉，多項地方首長與民意代表同日投票，藍、白、綠陣營競逐激烈，政治氛圍勢必升溫。（示意圖／民視資料照）

楊登嵙分析，「火」象徵爆炸、戰爭、火災與地震，未來一年極端氣候影響將更加明顯，全球恐面臨高溫、熱浪、乾旱、毀滅性洪水、超級颱風與野火等災害，對人類生命財產與生態系統造成嚴重衝擊。他提醒，氣候異常所引發的災難已不再是個別事件，而是全球性風險。而台灣也面臨暴雨、乾旱等雙重挑戰

在公共衛生方面，他也示警，火氣過旺恐導致病菌、病毒活躍，流行性疫情可能再度升溫，包括新冠肺炎、流感、SARS、腸病毒等，都須提高警覺；此外，動物傳染疾病如非洲豬瘟、口蹄疫、禽流感與登革熱，也需提前防範。他呼籲民眾做好個人衛生管理，避免出入空氣不流通、人潮複雜的場所。

國際局勢方面，楊登嵙提到，現有戰爭與區域衝突仍未平息，中東與東歐局勢持續緊張，未來不排除還有零星衝突發生，提醒民眾赴歐美或戰區周邊國家旅遊時務必留意安全。他也指出，中國軍事演訓的「火力」可能升高，但研判仍未至全面開戰的程度。

針對台灣內部情勢，楊登嵙直言，2026年11月28日將舉行九合一地方選舉，多項地方首長與民意代表同日投票，藍、白、綠陣營競逐激烈，政治氛圍勢必升溫，「藍白綠政治『火』氣會相當大」。在經濟與不動產方面，他分析「火旺剋土」，土地與不動產象徵受壓，顯示房市將呈現量縮、價格持平或小幅修正的格局，在政府打房與社宅政策持續下，交易熱度不高，僅具備重大建設題材的區域相對抗跌。同時，地殼板塊活動與火山能量活躍，可能導致中小規模地震頻繁，提醒民眾雨季期間避免前往山區，以防土石流或坍方意外。

至於整體經濟景氣，他認為2026年有望逐步脫離谷底，但復甦力道有限，回溫過程緩慢。投資方面建議以穩健為原則，股票操作宜保本、分散風險，期貨市場則需更加謹慎，避免過度槓桿。產業趨勢上，楊登嵙指出，屬「火」與「木」的相關產業相對有利，包括人工智慧（AI）、高科技設備、軍工、化學材料、生技醫療、慢性病與癌症治療、綠能、儲能與ESG節能減碳等領域，宜逢低布局；反觀屬「金」的產業恐受壓抑，高價車、3C電子、奢侈品與傳統機械製造，短期表現相對保守。整體而言，楊登嵙提醒，2026年「火」象強烈，象徵變動與考驗並存，無論是個人生活、公共安全或投資決策，都應提高警覺、審慎應對，以降低風險、平穩度過動盪的一年。

《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

