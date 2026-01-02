命理師元旦抽國運籤！抽中「下下籤」遭網酸爆

娛樂中心／楊佩怡報導

命理師詹惟中在元旦當天特地到廟裡，為2026年國運向神明請示，結果抽出第五十三籤「己丙下下」，詹惟中解釋道，2026年社會或環境將出現異動，而問題關鍵在於「人」，更直言整個國運很艱難、有蹊蹺。貼文一出立刻引起網友不滿，紛紛灌進留言區表示：「你是抽到自己的籤吧？你憑甚麼抽國運籤？」。

詹惟中元旦當天前往廟宇抽國運籤，沒想到抽出「下下籤」，他解釋籤詩「南鳥孤飛依北巢」一句，指出南鳥北遷代表流離失所、遷徙變動，暗示社會或環境將出現異動，而問題關鍵在於「人」。他分析，未來的變化不僅來自外在局勢，更牽動人與人之間的互動與選擇，若能適時調整心態、轉換思維，將影響局勢走向。而籤詩所指的轉機點，可能要等到夏季與秋季交會之際，局勢才會逐漸明朗。

元旦國運籤抽中「下下籤」！命理師喊「很艱難、有蹊蹺」遭網酸：你什麼身份

詹惟中元旦到廟裡抽國運籤，結果抽到下下籤，他解釋道整個2026年國運是艱難的。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

此外，他也提醒2026年宜保守行事，民眾要照顧好自己，火災火厄預防、交通事故要注意，不要酒駕或快速行駛；金銀珠寶別外露，搶劫特別多；再來就是遊行和暴動的事情要謹慎面對；還有不少司法弊端可能逐一被揭露。而詹惟中也在貼文中曝光了籤詩內容，「艱難險阻路蹊蹺、南鳥孤飛依北巢、今日貴人曾識面、相逢卻在夏秋交」。他直言籤中暗藏玄機，也道盡了目前的狀況；神明不會唱衰，而是要試世人更加的勇敢面對。

詹惟中抽2026年國運抽到下下籤，引發網友撻伐「普通人隨便抽喔」。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

貼文曝光後，立刻引來網友傻眼表示，「挺國民黨的算命師，會在乎未來」、「寫一堆廢話跟沒寫意思一樣」、「你是抽到自己的籤吧？你憑甚麼抽國運籤？」、「呃？ 國運籤不是農曆年抽的嗎？抽的人也應該是更有德位的人吧」、「國運籤什麼時候變成元旦在抽了？」、「沒有一次準過，這次準嗎？」、「國運籤可以普通人隨便抽喔」、「你什麼身份自己抽個籤就叫國運籤？笑死人」。





《民視新聞網》提醒您：民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

原文出處：元旦國運籤抽中「己丙下下」！命理師示警「很艱難、有蹊蹺」遭網酸爆

