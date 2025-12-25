命理師分析張文面相 點出「1特徵」心機重、易搬弄是非：恐招人怨

台北捷運台北車站及中山商圈19日發生重大隨機殺人事件，27歲凶嫌張文持刀攻擊路人。（圖／翻攝畫面）

台北捷運台北車站及中山商圈19日發生重大隨機殺人事件，27歲凶嫌張文持刀攻擊路人，遭圍捕後在誠品南西店墜樓身亡，最終釀成4人死亡、11人受傷的慘劇。知名命理師江柏樂分析張文的面相，直指他「嘴型歪斜」，這種人說話往往不夠直接，心機也比較複雜，容易口是心非、搬弄是非，容易招人怨恨。

江柏樂在臉書粉專「江柏樂風水好好玩」PO出張文的照片，並寫下「從面相學的角度來看，嘴型歪斜的人，說話往往不夠直接，心機也比較複雜，容易口是心非、搬弄是非，相處久了反而容易惹怨、招來不必要的麻煩。」不過，他也強調面相不是用來批評人，而是提醒自己「多一分觀察，少一分吃虧」。

廣告 廣告

警方調查，張文戶籍位於桃園，他17日開始投宿千慧飯店並連住3晚；19日下午3時40分，他先騎乘重機至中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號附近3度縱火，導致2輛自小客車、3台重機毀損，隨後改騎乘Ubike返回中正區公園路租屋處變裝。

同日下午4點53分，張文在租屋處縱火，並於59分從租屋處步行至捷運台北車站M8出口，傍晚5點23分在M8－M7出口沿線丟擲煙霧彈，並持刀砍殺余姓被害人致死，導致3人受傷。在台北車站犯案後，張文於傍晚5點55分再次步行回到千慧旅館，補齊彈藥後於6點31分離開。

晚間6點37分，張文步行前往誠品南西店，在店外持刀攻擊蕭姓機車騎士致死，隨後進入店內持刀揮砍逛街民眾。中山交通分隊林姓員警當時在附近擔服交通疏導勤務，見滋擾後與保全追緝至6樓；犯嫌則在6樓脫下戰術背心等裝備並畏罪輕生，於晚間7時42分宣告不治，其行動最終釀成4死11傷悲劇。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了

男友狂啃紅蘿蔔！「每天3餐都吃」背後竟藏心碎真相 她聽完不捨哭了

成魔之路2／張文日常兩大開銷曝光 殺人魔鄭捷是他偶像