命理師得「空亡」卦預言換黨執政 王淺秋指高雄變天已是轉瞬間

易經預言家、命理師高輔進以「太極空間」取卦得到「空亡」，點名台東、屏東恐會換政黨當，台南、高雄方面，恐「只留1人」的可能，甚至都留不住。對此，媒體人王淺秋看好國民黨立委柯志恩再戰2026高雄市長選舉。她認為，現在高雄的變天已經是轉瞬間的事情；柯志恩這樣耕耘下來，相信是會有成果的。

媒體人王淺秋。（中天新聞）

高輔進在臉書發文表示，平安夜，台東卑南6.1地震並4連震，主角可能會換人，從卦象研判，農曆年前要提高警覺，還有「動」的可能機率會發生，12月30日至明（2026）年1月2日、1月11日至14日，以及1月26日至29日，這3個時段要多加觀察。

王淺秋26日在中天《大新聞大爆卦》節目表示，高雄目前的情況，到現在為止，還是有這麼多人在表達，商圈只看到演唱會，整個經濟繁榮，還有整個汙染破壞，只有更大的情緒壓力在情勒大家，不可以說高雄不好，他們只是為更強的投射，也許民進黨人會投射給綠委林岱樺，或是其他人。但是現在高雄的變天，已經是轉瞬間的事情。

中天政論節目大新聞大爆卦。（中天新聞）

王淺秋指出，柯志恩這樣耕耘下來，她相信是會有成果的，所以這才是總統賴清德現在動作越來越刀刀見骨、越來越仇恨、眼睛都殺紅的原因。

王淺秋透露，我們的好朋友私下形容台南那一局的各種背叛，在他的心中，這些背叛他的人，怎麼可能取得比他的接班人更高的民意支持度、甚至取得參選資格呢？

王淺秋說，就看著2026賴清德先輸，這是必然的，2026年5月19日院會將進行賴清德彈劾案表決，也許彈劾他很難，但是先讓民意教訓他，然後接下來在2026大選讓他輸到脫褲。

