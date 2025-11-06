命理師昔警告粿粿：會變成可怕的人！片段曝「時間點全命中」
娛樂中心／周希雯報導
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）3年婚姻觸礁，遭老公范姜彥豐指控出軌2人共同好友、男星（邱勝翊），雖然雙方事後都坦承有踰矩行為，但粿粿隨即拍片砲轟范姜彥豐，一來一往互揭黑幕鬧得滿城風雨，她的甜美形象也掉入谷底。沒想到，近日有網友挖出5年前片段，當時粿粿被命理老師安格斯直指，未來恐會變成「可怕的人」，連時間點也命中，連一票網友起雞皮疙瘩，「科學的盡頭玄學！」
粿粿在結婚前2年、也就是2020年曾上節目詢問2021年桃花運，當時命理師安格斯分析，粿粿星盤屬於「蘑菇盤」（涼亭盤），特性就是如同蕈類「隨風飄，什麼地方都可以生長」，這類人一般性格和心態都很好。不過他話鋒一轉點出，「但是粿粿你的上升（星座）是天蠍座，代表妳後來會變成一個比較可怕的人」，粿粿聽到後露出難以置信的表情，驚呼「真的嗎？」
粿粿（左）和王子（右）2021年因節目認識。（圖／翻攝「meigo.c」IG）
命理師指出，粿粿必須留意「30歲之前，什麼事情讓你起了很大的變化？因為通常上升入跟天生的個性差很多，往往是因為經歷很大的變化。」並提醒「記得不要喪失初心，因為妳現在的狀態，是幫助妳賺錢、工作順利的原因。」另外，命理師對粿粿給出觀察、陽剛、群眾3個關鍵詞，提到「男生和你搭檔比較適合」，而且「群眾有助於你找到桃花與工作」，前提是要找「男多於女的場合」。
值得注意的是，粿粿2021年約27、28歲時，因《全明星運動會》第3季結識王子，隔年6月震撼宣布與范姜彥豐登記結婚，沒想到才短短3年，還沒等到她今年8月迎來31歲生日，就在7月瘋傳婚變，種種巧合似乎與安格斯預言不謀而合。該片段被網友挖出後引發討論，「老師太厲害了，可見完全沒有聽進去」、「科學的盡頭玄學」、「連這個也能挖出來，太強了」。
