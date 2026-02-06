命理師曝大S從未離開具俊曄！揭2人已結成「陰陽夫妻」

娛樂中心／張予柔報導



藝人大S（徐熙媛）2月2日逝世滿一週年，由丈夫具俊曄親自參與設計、籌建的紀念雕像《熙媛的永恆軌道》，近日在金寶山舉行揭幕儀式。活動當天，具俊曄與S媽、小S一同現身，場面莊重而哀傷。隨著紀念活動曝光，命理師沈嶸也在社群平台分享通靈內容，聲稱大S的靈魂其實從未離開，一直陪伴在具俊曄身邊，並以靈界角度形容兩人屬於「陰陽夫妻」，相關說法引發網路熱議。





大S離世後，具俊曄的深情舉動早已多次被親友與外界提及。據了解，他幾乎天天清晨從台北驅車前往金山金寶山墓園，單程約一小時，只為陪伴大S。他不僅親手準備三道菜祭拜，還會細心擦拭墓碑、低聲與大S說話，無論晴雨幾乎從未間斷。曾有人關心他是否太過勞累，具俊曄只是淡淡回應「熙媛一個人躺在那比較辛苦」一句話令人鼻酸，也道盡難以割捨的思念。





命理師沈嶸在臉書粉專分享通靈內容時表示，從她所感應到的「靈魂訊息場」來看，大S對具俊曄一年來的奔波十分感動，卻同時感到心疼。她指出，大S的靈並不希望具俊曄每天往返墓園，因為對方其實一直陪伴在他身旁，從未離去。沈嶸進一步表示，她在通靈「調閱」後發現，大S自斷氣後便一路跟隨具俊曄，兩人至今未曾分離，以靈界角度而言，屬於典型的「陰陽夫妻」狀態，大S希望能陪在具俊曄的身邊，直到原本命中的陽壽已盡，必須前往天界為止。

沈嶸也補充，「陰陽夫妻」在她多年命理經驗中並不少見，特別是生前感情深厚的伴侶，更容易出現這樣的連結。形成原因多半與往生者陽壽未盡、法事未能順利超渡，或對伴侶仍有強烈執念有關。不過，她也提醒，這樣的狀態有利有弊，對在世者而言，長期與靈體相伴，可能導致陽氣減弱，進而影響健康、財運與生活動力；對往生者來說，過深的牽掛也可能延誤轉世時機，甚至間接影響家運與居住環境的氣場。至於外界最關心的「緣分期限」，沈嶸則表示，依她的推算，大S與具俊曄之間的靈魂緣分約還有6年。她指出，大S生前待人良善、修行良好，依其福分，未來將回到其應去的境界修煉。由於兩人之間存在靈魂層面的約定，待完成階段性的修行後，仍有再續前緣的可能。







