命理師最新國運預言「吊人」+「死神」：2026很關鍵

命理師針對國運作出最新預言。（圖／取自PhotoAC）





蛇年即將結束，迎接丙午「火馬年」，命理界也不免俗地，關心新的一年國家運勢。命理師李靜唯就在臉書上發文，以塔羅牌來預測國運，代表2026年國運的是「吊人牌」，而且變動的節奏非常清楚，因為代表2027年國運的是「死神牌」。

中華民國行星靈魂能量「木星」

李靜唯在臉書發文表示，2026中華民國的行星靈魂密碼，從吠陀占星與行星節奏來看，2026年，中華民國所對應的行星靈魂能量是「木星」，木星，從來不只是擴張，它代表的是「信念」、「價值」、「法則」、「正義」、「國際秩序」，以及一個國家「選擇成為誰」。

木星之年沒有「模糊空間」

李靜唯強調，「木星之年，沒有模糊的空間，你說的話、你站的位置、你選擇沉默或發聲的時刻，都會被放大、被看見，也被記住。」

李靜唯提到，在整理國運節奏時，她自己其實被一個巧合深深震撼，因為她在看中華民國國運盤時，會同時參考兩個性質不同的「建立時間」，1912年1月1日國號正式建立，像是一個國家的「命名時刻」，還有1911年10月10日武昌起義成功，也就是我們的國慶日，像是真正的「出生瞬間」，但不論採用哪一個時間，結論竟然完全一致。

「吊人」接續「死神」

李靜唯說，在行星靈魂密碼裡，年度核心落在同一股能量；而在塔羅密碼中，流年走向，也同樣落在，「吊人」接續「死神」，這個結果，讓她一度無言。因為它意味著，無論從哪一個歷史起點回望，中華民國台灣，都正在走向同一段命運節奏、同一個靈魂維度。

李靜唯說明，吊人不是進攻，而是承受；不是不能變動，而是必須懂得妥協與等待，這一年，很多事情看似卡住、延宕、被迫暫停，但那不是失敗，而是在更大的秩序裡，被要求先穩住，不可躁進。

李靜唯進一步解釋，「木星 × 吊人」，真正的考驗是什麼？這是一個殘酷，卻極其真實的組合，木星要你說出立場；吊人卻要你為立場付出代價，於是2026年的台灣，很可能會感受到「國際關注增加，但行動空間受限」、「價值被看見，但現實必須忍耐」、「話語權存在，但每一步都需要付出極高的代價」，這不是示弱，而是一種被放在高壓位置上的承重期。

李靜唯指出，為什麼2026這麼關鍵？因為節奏其實非常清楚，2026是「吊人」，2027是「死神」，「吊人」是最後一次讓你慢慢放手；「死神」則是命運在替你完成告別，如果在2026這一年，願意看清什麼該守、什麼該放，那麼2027的轉變，或許就不會那麼劇烈、那麼痛。

