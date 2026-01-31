命理師潘智航：火馬年心穩則財穩

國際命理大師潘智航強調馬年要小心這匹脫韁「火馬」跑得太快，反被大火吞噬。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

再過兩週便是丙午馬年，馬年如何趨吉避凶？國際命理大師潘智航分析馬年運勢，強調丙午是「火」馬年，屬陽火極旺之年，象徵快速變動、能量爆發與時局翻轉，本年度的關鍵不在「更用力」，而在於如何駕馭火的力量，而不被火反噬。

潘智航結合多年命理實證經驗，融合西藏瑜伽能量平衡與內在修持法門，提出二０二六年居家、辦公與身心同步調整的風水開運重點。丙午馬年整體氣場判斷：火旺為主、土為關鍵、水為救援。火過旺易急躁、衝動、判斷失準；風水核心策略：穩火、藏氣、聚財、定心。

丙午年正財位布局重點，主財位在正南偏東，適合擺放聚寶盆、天然水晶。溫潤暖光燈，忌諱雜亂、破損物品、過強金屬、直沖風口。記住原則「財位宜靜不宜動」。

潘智航表示，丙午年的「機會能量」比如偏財或貴人位在西北方，有利於合作、投資與人脈突破。本身也是西藏瑜伽師的潘智航導入「西藏瑜伽觀點」，偏財位需要「心穩則財穩」，避免貪快而失衡。

大家關心的健康、情緒、風水問題，二０二六需特別注意心火過旺、睡眠品質、情緒起伏。為改善睡眠品質，臥室宜用米白、土色、淺咖色系，燈光宜柔和，避免紅色過量。

事業與辦公空間布局，座位「背實不背空」，桌面保持清爽則思緒清明。紅色只點不鋪，避免權力衝突。

潘智航指出，二０二六年最重要的修行關鍵是：外在風水加乘內在能量同步校準，所以新一年開運核心總結：火馬年，會用火的人飛得快；會控火的人，走得久。