命理師示警！貼春聯避開「馬」 好運3法則曝光
春節將至，今年適逢丙午馬年，命理師詹惟中分享關於貼春聯的禁忌，「今年是午馬當值，春聯上絕對要避開『馬』字、馬的圖案。」他表示這叫做「值神在位不可沖撞」，要是貼了恐怕整年會「好事多磨」。
詹惟中進一步提醒貼春聯的3禁忌，包含「上下聯不要搞混」、「門外的福字不可倒貼」、「切勿詞不達意亂選聯」，若犯了其中一個，有可能全年的寓意會走針。至於選春聯的3法則，他也全說了。
詹惟中透露，首先要選「單數聯」，以七字聯優先，「七在藝術中屬於變化之數，寓意破舊立新，而且能夠運轉乾坤。」第二則應該挑選簡潔、符合時代的好寓意，最後是選擇有鳳凰圖案的春聯，「鳳凰不落無寶之地」，此舉有引貴氣入室之意，為新年賺足福運根基。
