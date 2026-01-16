命理師稱黃國昌選新北＂無法度＂ 蘇巧慧：後天努力很重要

政治中心／綜合報導

曾經預言前台北市長柯文哲"沒有總統命"應驗的的命理師周映君，最近再點民眾黨主席黃國昌，並從面相角度分析，認為他「不具將星相」，恐怕選不上新北市長，在網路上引發熱烈討論。早早被民進黨推派參選的蘇巧慧，今天到樹林發放和總統府聯名春聯，被問到黃國昌面相，她則大器表示，後天努力更重要。





民眾黨主席黃國昌傳出有意參選新北市長 但有命理老師大膽預言他選不上（圖／資料畫面）









立法中興大樓11樓，放眼望去，陳亭妃、賴瑞隆、王美惠，確定代表綠營出戰2026縣市首長的，包括傳出要選新北的黃國昌，研究室都在同一層，這裡也被視為立院的"風水寶地"，但卻有命理師大膽預言，黃國昌選不上！

命理老師周映君vs.主持人鄭弘儀：「沒辦法，真的沒辦法，因為第一點，我來看他的這個相，根本就不屬於一個掌控者，（不屬於）有將星的相，如果在相上面來講，他就是不是好相啦，你不要跟他在一起，你跟他在一起，當你的朋友當你的仇人，都是很可怕的。」





民進黨新北市長參選人蘇巧慧到樹林發放首批總統府聯名春聯 不少在地議員都現身力挺（圖／民視新聞）









命理老師分析，引發網友熱議，有人留言「相信周老師」、「當年周老師說柯P運不好，沒人相信，但後面驗證真的很準」，但也有人認為「如果真的準，不如去算算大樂透」。眼看新北市藍白至今還沒合，反觀早早定於一尊的民進黨參選人蘇巧慧，天天勤走基層，16日又到樹林慈恩宮，搶先發放與正副總統的聯名春聯。

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「是第一批，從印刷廠直接送出來，熱騰騰的總統春聯，我們就在最支持我的，新北市樹林這裡，要發給樹林的鄉親。」

大批支持者，早早到場大排長龍，蘇巧慧展現高人氣，被問到黃國昌面相，她更高情商回應。

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「大家的面相都是父母天生的啦，所以其實不太能改變，但是呢，後天的努力其實很重要，創新溫暖會做事，其實是比面相更重要。」





命理師預言黃國昌選不上新北市長 引發網友熱議（圖／民視新聞）









蘇巧慧踩穩步調，走親民路線。至於面相話題，則在網路熱烈延燒。

