命理師詹惟中再預言！提醒年底或明年注意大車禍、水災

詹惟中預言明年2災禍。右圖為今年花蓮堰塞湖水災。（資料圖／盧禕祺攝、農田水利會花蓮管理處提供）

知名命理師詹惟中近期陷入失言風波，引發網友熱議，在他道歉後，繼續發揮專業。他9日拍影片公開明年的預言，直言來年或年底要小心大車禍、水災，更表示自己無法跟救火的消防員比，「但是我有一顆很愛大家的心」。

詹惟中透露，自己被網路上救火員在火場救人的畫面感動，「我快哭了，這些奮不顧身的救火員、消防員，是那麼的英勇，是那麼的奮不顧身去救人」，自認有些慚愧，無法與消防員比較，但他轉換心情表示，「我告訴我自己，我能不能做的比他更多，可能我的體能，我的各方面不能跟他們比，但是我有一顆很愛大家的心」。

詹惟中提到，他去（2024）年提醒大家要小心水災，「雖然我不是救水的消防員，但我把上天賦予我的，都盡可能告訴大家」，所以他也提醒接下來要注意大車禍與水災，同時坦言，「很多人很支持我、肯定我這麼多年的預言，少數人你儘量地去羞辱我、抹黑我、謾罵我都沒有關係，我多麼希望全世界的人都能聽到這個訊息，把老祖先預言的智慧來分享」。

最後，詹惟中對日本、香港的火災感到非常不捨、心痛，於是希望大家能因為他的提醒受到改變，「我不在乎你們怎麼罵我，我只在乎我還能救多少的人。小心火燭，愛自己的家人，愛自己的居家的房舍跟房子，讓我們遠離火傷燙傷火災的危機，感恩你們，謝謝你們」。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

