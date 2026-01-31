命理師警告4大生肖未來30天財運「急轉彎」！一念天堂一念地獄

記者林宜君／台北報導

命理專家艾菲爾老師近日在臉書分析指出，未來三十天內，有四個生肖特別容易遭遇財務起伏。（圖／翻攝自艾菲爾老師FB）

全球金融氣氛持續震盪，資金流向變化快速，不少人開始關心短期內的財運走勢。隨著2026年丙午馬年逐步逼近，命理圈也針對近期星象變化提出觀察，提醒部分族群在未來三十天內，恐迎來「財富急轉彎」的關鍵時刻。星象能量劇烈，包括天王星與月亮合相、火星與冥王星交會，使財務環境充滿高度不確定性。這段期間已難以單靠穩健操作累積財富，高風險與高報酬並行，成敗往往只在一念之間。艾菲爾老師點名，未來三十天內，有四個生肖特別容易遭遇財務起伏，可能一夕暴富，也可能因判斷失誤而破財，關鍵在於臨場反應與風險控管。

有四大生肖可能一夕暴富，也可能因判斷失誤而破財，關鍵在於臨場反應與風險控管。（圖／翻攝自艾菲爾老師FB）

生肖鼠：短線機會乍現，考驗反應速度

屬鼠者近期財務波動明顯，資金起伏快速，宛如瞬間拉升又急速回落。星象帶來突發性資訊，可能在聊天、社群平台或偶然接觸中，發現短暫但可觀的獲利空間。這段時間不利長期布局，反而適合短線操作、快進快出。若能果斷掌握時機、達標即收，短期收穫甚至可能超越過去一年的累積；反之，貪心或遲疑，則容易錯失良機。

生肖蛇：高風險舞台，成敗一線之隔

屬蛇的人在這三十天內，容易被推向高風險的財務抉擇。火星與冥王星的能量放大企圖心，可能涉入金額龐大或波動劇烈的投資項目。若能搭配理性分析與嚴謹規劃，確實有機會讓資產出現翻倍成長；但若忽略風險控管，也可能因突發變數而承受重大損失。此時最重要的原則，是在積極布局的同時，保留足夠退路。

生肖馬：進帳明顯，支出同步放大

正逢本命年能量啟動，屬馬者近期呈現「大進大出」的財務狀態。偏財運活絡，副業、分潤、獎金或合作案收入增加，現金流看似亮眼，但同時消費慾望與應酬支出也隨之攀升。若未刻意節制，月底回頭檢視帳戶，實際存款可能不如預期。建議在財運順暢時，預先規劃留存比例，避免錢來得快、走得也快。

生肖豬：保守為王，穩中求勝

在市場震盪加劇的情況下，屬豬者反而適合採取防守策略。表面看似誘人的投資機會，實際暗藏風險，稍有不慎就可能踩雷。這段時間宜專注於既有資產管理，不輕信高報酬承諾，也避免參與不透明的合作或投機行為。只要守住原則、不求冒進，待局勢回穩後，屬豬者將有機會成為少數全身而退的贏家。

