命理師鐵口直斷「小心中風」 61歲邰智源健檢報告出爐

邰智源（左）、羅時豐首度第一次主持節目。（池宗玲攝）

邰智源、羅時豐繼10多年前在工地秀合作後，首次一起主持新節目《真料理兩鍋論》，二人今（26日）率領黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮、丘涵出席發表記者會。羅時豐說，他在錄影前巧遇一位算命大師，他向對方提及他將與邰智源錄製新節目，沒想到對方竟要他提醒生肖屬蛇的邰智源要多注意健康，「叫他要小心一點，可能會中風」。

邰智源直呼自己好喜歡紅燒肉等美食，定期健康檢查的他也對自己健康有自信，「有什麼好擔心的！我健康檢查都沒事，膽固醇稍微高一點，我大概200左右。很多人都覺得膽固醇是飲食問題，但跟睡眠也有關係，我都11點前就睡覺，到11點半就算熬夜了」。

《真料理兩鍋論》集結丘涵（左起）、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID、溫妮。（池宗玲攝）

自稱從小看邰智源《笑星撞地球》長大的黃鐙輝，繼《瘋神無雙》再次跟邰智源合作，他興奮的說：「跟神合作！我一路看節目，每次都想如果可以跟神合作就太棒了，我覺得我很多喜劇節奏都是之前在《瘋神無雙》跟舜（許效舜）哥、邰哥學習」，同樣也是羅時豐歌迷的他也直呼很榮幸。

黃鐙輝今脖子上有道10公分的抓痕，相當紅腫。他剛說完自己睡醒就發現這道抓痕，邰智源就笑虧：「被鬼抓的！」黃鐙輝馬上將矛頭指向岳母萁媽，認為是她下手的。

羅時豐過去屢傳烏龍死訊，連邰智源都曾滑到相關報導，羅時豐本人對此相當豁達，「很多次了，我都習慣了」。

另，《真料理兩鍋論》同樣由麥卡貝製作，沿用《木曜4超玩》的YouTube頻道播出。邰智源說，如果有適合的主題，當然會歡迎且邀請《木曜4》的昔日成員們參與。

